Crimen y misterio de la mano de María José Viz

La librería Follas Novas (Rúa de Montero Ríos, 67, Santiago) acogerá este sábado, 26 de junio, a las 11 horas, la presentación de la primera novela de la coruñesa María José Viz Blanco, La extraña desaparición de Carolina Santomé.

Publicada por la Editorial Letra r, esta novela de ficción narra la historia de Carolina Santomé, una peluquera que desaparece en extrañas circunstancias en los años 90 en el pueblo gallego de Mourenzo. El personaje de don Eulogio, maestro retirado del pueblo, se vuelca en la investigación tras conocer la noticia de la inexplicable ausencia de Carolina. La holgazanería, la falta de motivación tras cursar los estudios de peluquería, la necesidad de encontrarse a sí misma y una marcada amistad intergeneracional con don Eulogio, inaudita en la época de los 90, marcarán las pautas de la historia que envuelve a la misteriosa Carolina. La autora también ha pretendido ir más allá de publicar una novela de simple investigación, ya que tratará otros temas como el desarraigo a través del odio de la protagonista hacia su pueblo natal, además de hacia otra familia que rechaza sus orígenes.

Además, la ficticia ubicación de Mourenzo tiene pinceladas del pueblo originario de la escritora, Piloño, en Vila de Cruces, y parte de la obra también se desarrolla en Santiago, con datos reales de calles y ubicaciones.

El estreno inminente no supone el primer encuentro de María José Viz Blanco con el papel. Filóloga y bibliotecaria, ha publicado cinco obras a lo largo de su trayectoria como escritora. Las dos primeras, Creaciones mínimas e Instantes hallados, terminadas en 2016 y 2017, pertenecen al género de la microliteratura: Creaciones mínimas recoge micropoemas, nanorrelatos y una selección de cartas al director de Viz Blanco sobre temas de distinta índole y que han sido publicados en diversos periódicos nacionales. En el segundo de los libros se abordan cuestiones tan diversas como la soledad, el tiempo o la música.

Además, en 2019 publicó su primer poemario, Los abrazos líquidos, y un año después presentaría su segundo libro de poemas, Mar de Chuvia seca, una edición en gallego y castellano.

En su estreno como poeta relata la policromía del abrazo, desde el amoroso apretujón, al imperfecto o ausente saludo. Y en Mar de Chuvia seca recorre intensos versos a través del símil marino desde una atmósfera pesimista hasta llegar a un panorama de optimismo más anhelado que real. Poco después, en 2020, la escritora gallega se acercó a la niñez con su cuento infantil La Gaivota Sonia, en colaboración con la ilustradora Margarita Viz.

María José Viz Blanco ha convertido su amor por la literatura en su profesión, ya que trabaja como bibliotecaria en el centro de Miguel González Garcés, en A Coruña. Según cuenta, desde pequeña siempre “había soñado con trabajar en una librería”. Hace veintiséis años entró como auxiliar y siete años más tarde aprobó la oposición a bibliotecaria, por lo que afirma que ha logrado “cumplir” su anhelada “meta” laboral.