Crisis de gobierno con la dimisión de un edil socialista a seis meses de los comicios

Faltan solo seis meses para las elecciones municipales de mayo. Quizá no sea el mejor momento para una crisis de gobierno, pero es lo que ha sucedido en el grupo socialista. El concejal Javier Fernández presentó ayer su renuncia en el Registro Municipal pasada la una del mediodía, como adelantó este periódico en su página web. Era una reacción muy meditada a la pérdida de competencias que le había impuesto el propio alcalde, Sánchez Bugallo, que es quien tiene potestad para hacerlo.

Fernández acababa de perder la gestión de los centros socioculturales, que pasaban a engrosar el departamento de Mercedes Rosón, ya hipervitaminado con poderes como concejala responsable de Urbanismo, Vivienda, Ciudad Histórica, Acción Cultural e Igualdad, con competencias en Urbanismo (Planeamento, Licencias, Disciplina Urbanística y Patrimonio), Ciudad Histórica, Vivienda, Rehabilitación y Cultura (Auditorio de Galicia, Teatro Principal y Zona C), además de ser primera teniente de alcalde.

No fue un cambio de competencias que afectara a más concejales del grupo de gobierno, únicamente Javier Fernández debía olvidarse de la gestión de los centros socioculturales, como se publicaba ayer mismo en el BOP.

El concejal dejó muy claro que la renuncia a su puesto y a sus atribuciones lleva aparejada prescindir de su sueldo como edil con dedicación exclusiva. No solo eso, sino que hoy mismo comenzará las gestiones en el Consello de Contas para solicitar su reingreso, donde es funcionario. Fernández pasa al grupo no adscrito, una especie de grupo mixto, y por tanto será concejal de base sin sueldo específico en Raxoi.

Ya antes de que se formalizara la renuncia del edil, los grupos de la oposición criticaron la actitud de Bugallo. Así lo hizo el BNG, el primero en reaccionar, que “pedirá explicacións ao alcalde diante dunha remodelación do goberno anunciada no BOP que supón a perda de competencias do tamén concelleiro de Obras e unha acumulación de áreas nunca vista na figura de Mercedes Rosón. Lembremos que esta última era até o de agora concelleira de Urbanismo, Vivenda, Cidade histórica, Acción cultural e Igualdade, áreas a que suma a partir de hoxe Centros Socioculturais”. Los nacionalistas explican que “o propio alcalde recoñece nun decreto asinado o 14 de novembro que é necesario darlle un pulo que reactive a actividade dos centros socioculturais, e para ese fin considérase que é fundamental incrementar a súa coordinación coa actividade cultural do Concello”. Goretti Sanmartín considera que, “de seren certas estas afirmacións da necesidade de coordinación entre as áreas de goberno, o que se está a recoñecer é que durante tres anos e medio esta non existiu”. “Moi ao contrario, o que houbo foi un goberno dividido, onde cada concelleiro actúa pola súa conta”, manifestó la portavoz del BNG.

Por su parte, CA consideró “sorprendente” que esta decisión de Bugallo se tome “a seis meses das eleccións”.

También el PP echó leña al fuego de esta noticia asegurando que “queda demostrado o engano á veciñanza, o fracaso e debilidade do alcalde Bugallo”. Para el portavoz de este grupo, “as explicacións do alcalde en rolda de prensa son completamente infantís e incribles, e esta modificación só pode responder a o intento de Sánchez Bugallo de coordinar un goberno local que leva case catro anos sen rumbo e dando paos de cego, claramente dividido”.

Por su parte, el grupo socialista emitió una nota, ya por la tarde, en la que explicaba que “o concelleiro José Javier Fernández Martínez vén de presentar un escrito no que manifesta a súa intención de continuar como membro da corporación municipal renunciando ás responsabilidades que tiña atribuídas de Relacións Veciñais, Barrios e Obras. Unha decisión que chega logo do cambio das competencias de Centros Socioculturais”. Continúan justificando que “o reaxuste do goberno municipal é unha competencia exclusiva do alcalde, que toma as decisións pensando no mellor funcionamento do goberno e, sobre todo, no servizo á cidadanía de Santiago, procurando unha repartición das competencias que sexa operativa e adecuada á situación actual”.

Según la versión del grupo socialista, “o concelleiro era coñecedor da decisión do alcalde de axustar as súas competencias delegadas dende o mes de setembro e dos motivos, claramente xustificados e sobradamente coñecidos, polos que se levaba a cabo”.