Critican el “empecinamiento” del alcalde en los diálogos de los plenos

Santiago. El portavoz del grupo popular compostelano, José Antonio Constenla Ramos, denunció el “empecinamento” del alcalde Bugallo que, considera, está impidiendo que Santiago avance en la mejora de la gestión del servicio del ciclo integral del agua. En este discurso, Constenla subrayó que la mejor manera de dar cumplimiento a esta normativa es la convocatoria de una Comisión de estudio “onde, sen limitacións, se estudase cal é a fórmula máis axeitada de prestar este servicio co fin de obter o mellor beneficio para a veciñanza e para a cidade”.

El portavoz Popular reiteró que el problema radica en la “cabezonería e capricho” del alcalde, “quen négase, de forma reiterada, a atender os acordos referendados pola mayoría da Corporación no pleno do Concello, intentando que os grupos da oposición se desdigan de todo o acordado e apoien unha proposta do goberno local que despreza o decidido pola maioría dos representantes dos santiagueses”. Denunció asimismo que “estamos a falar do maior contrato da historia do Concello, cun valor próximo aos 500 millóns de euros e cunha duración de 20 anos, máis 5 de prórroga, o que suporía, por parte dun Goberno en minoría e ao final do seu mandato, implicar a seis corporacións”.

EN BLANCO. Afirmó también que, desde el arranque de las conversaciones sobre este asunto, “Sánchez Bugallo pretendeu que lle estenderamos un cheque en branco, amosándonos só un 1% do contrato que é a forma de xestión, reservándose para el e o seu Grupo o 99% restante, posto que os Populares descoñecemos case todo o expediente, os pregos, as obrigacións para o adxudicatario, o prazo de execucións, a auditoría de situación da rede, as prioridades de inversión etc”, recordando que el gobierno de Bugallo “ten finalizado este contrato desde 2019, tivo un mandato para poñer a andar un novo, por lo que non se entende que agora cheguen a presas, cando non existen presas para licitar servizos, por exemplo, como o do transporte urbano, para dotarnos de autobuses á altura da capital de Galicia, en lugar dos que temos na actualidade en estado lamentable de conservación e funcionamento”.

Con todo esto, el portavoz de los populares de Santiago manifestó cómo su grupo considera que “debe ser un novo Goberno quen asuma esta responsabilidade” para que se pueda garantizar que la decisión adoptada cuente “coa transparencia e o apoio maioritario con que este procedemento non ten contado”. ECG