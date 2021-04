Critican o modelo de recollida de residuos

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, advertiu que o Concello de Santiago vai continuar por 10 anos máis “na mesma liña de xestión ineficiente e antiecolóxica da recollida e tratamento de residuos”, segundo o que expón o prego “dun dos grandes contratos comprometidos desde o inicio do mandato e que só estará licitado, con boa sorte, ao final deste ano”. “Estamos diante dun prego máis estético que ambiental”, destacou. Goretti Sanmartín lembrou que Santiago foi un dos concellos pioneiros a comezos dos anos 2000, tanto na implantación da recollida separada como na información e concienciación cidadá, destacando a transparencia nos resultados obtidos.

Sobre o novo contrato, subliñou que sae por un período de tempo de 10 anos e en dous lotes. Un deles de 4,5 millóns, o lote II (para papel e cartón), para empresas de economía social e outro lote, o máis grande de 99,5 millóns, lote I, que inclúe todo o resto do servizo. “Se o papel e cartón son máis do 20 % dos residuos, non se xustifica que menos do 5 por cento do financiamento sexa para o lote II fronte ao lote I, mesmo supostamente en promoción da economía social”, advertiu Sanmartín. redacción