Críticas a Bugallo por subirse al carro de las políticas turistofóbicas

Santiago. El portavoz del PP Municipal, José Antonio Constenla, lamentó ayer en una rueda de prensa que el Gobierno de Sánchez Bugallo y Mercedes Rosón “se suba ao carro das políticas turistofóbicas de Martiño e Compostela Abierta” al plantear una modificación del PXOU que no resuelve los desequilibrios de usos residenciales de la ciudad, alegando que esta solo busca establecer una serie de limitaciones para la implantación de Vivendas de Uso Turístico (VUT) en el núcleo urbano, pasando por los barrios periféricos y llegando hasta la configuración más próxima al rural.

En este sentido, el popular subrayó que esta modificación no está basada en un estudio demográfico por ordenanzas donde se pueda deducir claramente que las viviendas de uso turístico suponen una minoración de la población existente. Además, “non coñecemos nin un só dato estatístico, informe ou estudo que acredite que, efectivamente, unha limitación destas características teña efectos positivos a nivel demográfico ou que impida a drástica redución de poboación que xa ameaza a zona máis turística da cidade: o casco Histórico”, destacó.

Constenla acusó al Gobierno local de “castigar máis o uso turístico que garantir a función”, y considera que “estamos ante unha oportunidade perdida para erradicar a paisaxe de locais abandonados en determinados barrios; regularizar as VUT de pequenos propietarios, unhas 800 familias que decidiron investir nas súas vivendas para sacarlles algunha rendibilidade; e de regular o maior desequilibrio de usos e de afectación á función residencial da cidade, como os vinculados ao ocio nocturno”.

Es necesaria una regulación de las VUT, afirmó el portavoz popular ”e tamén tomar máis medidas para garantir a función residencial e a calidade de vida da veciñanza, pero isto non pode pasar só por criminilizar as VUT, xa que estas non só aloxan a turistas senón tamén son empregas por persoas que as alugan algúns días por motivos profesionais, para asistir a congresos ou seminarios ou aloxar a persoas que prestan axuda a familiares hospitalizados”, sentenció Constenla.

Remarcó, asimismo, que el problema de vivienda en Santiago no se arregla limitando y cerrando las VUT, ya que “a porcentaxe dedicada a este fin é moi reducido en comparación co parque construído sen habitar e o alto prezo da vivenda en aluguer en Santiago”. El portavoz indicó que es necesario poner en marcha medidas incentivadoras, tanto para los demandantes como para los propietarios.Finalmente, animó al vecindario a que, en el trámite de exposición al público, se anime a presentar alegatos en defensa de sus intereses. ecg