Críticas al modelo de circulación en Clara Campoamor

Los trabajos de reurbanización realizados en los últimos meses en el vial Clara Campoamor no convencen al grupo municipal del PP. “Os vehículos que, procedentes desde o sur da Avenida de Lugo, acceden ao vial desde a rotonda de Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, inevitablemente se ven abocados a circular polo carril reservado en exclusiva para os taxis e autobuses e, unha vez alí, xa non poden cambiar sen cometer unha infracción, posto que unha liña continua impide o seu paso ao carril da esquerda”. Así se explica solo una de sus quejas, dado que el catálogo de deficiencias en el resultado de los trabajos es, para los populares, mucho más amplio. En este sentido, subrayan que “tamén unha porcentaxe alta dos vehículos que, procedentes da rúa que pasa por diante do Instituto de Sar ou procedentes desde o norte da Avenida de Lugo, acceden ao vial desde a referida rotonda se atopan con dificultades para evitar o carril reservado para o acceso á nova estación de autobuses”.

Es por ello que el grupo popular preguntará por escrito al gobierno local, como complemento de la cuestión oral que llevan al pleno de esta semana para conocer los estudios de tráfico realizados en este acceso, que “ten pensado facer para evitar as situacións de risco e as hoxe inevitables infraccións no acceso ao vial desde a rotonda de Bernardo Barreiro”.

Apoyándose en una galería de imágenes, afirman que “a realidade constatable mostra que non é preciso esperar a dispoñer de calquera estudo ou simulación de tráfico para comprobar que o deseño actual deste trazado se revela como unha fonte de risco de accidentes ou de sancións e que dificilmente, tal e como está formulado hoxe, vai ofrecer un cómodo, seguro e fluído acceso á nova terminal de autobuses”.

El proyecto de reurbanización del vial para favorecer las conexiones con la futura estación intermodal incluye además la puesta en marcha de un carril bici paralelo a las Brañas do Sar.