Críticas de la oposición al gobierno local: “La ciudad está muy estancada”

Santiago. Justo cuando se cumplen dos años de la celebración de las elecciones municipales de 2019, los grupos de la oposición valoran de forma negativa el trabajo del actual equipo de gobierno local. “Dos años después la sensación es estancamiento, lo cual denota que es necesaria una fuerza de cambio”, indicó ayer presidente del PP de Santiago. “Ahora es nuestra responsabilidad canalizarla para construir ese proyecto renovador y transversal de la ciudad que nos pueda llevar a la alcaldía”, añadió Borja Verea. Asimismo, en declaraciones al programa Compostela en la Onda, defendió el rol que ha jugado su formación durante la crisis sanitaria. “Hemos vivido una crisis que llevó al PP de Santiago a tender puentes de colaboración y dejar de lado la crítica política para luchar juntos contra esta pandemia y sus efectos económicos”.

Por su parte, desde el BNG subrayan “a falta de diálogo e de proxecto para Compostela do Goberno do PSOE. Además, Goretti Sanmartín señaló que el alcalde actúa “con servilismo e como delegado da Xunta no Concello”. “Esta actitude de submisión”, incidió, “contrasta coas malas relacións coa Universidade, coa negativa a convocar os consellos de participación cidadá para escoitar a veciñanza e coa oposición sistemática ás demandas de barrios e parroquias, como vimos recentemente no caso do Imelga”. Asimismo, criticó que desde Raxoi “tampouco se puxo en marcha nada do contido no Pacto polo Rural e a demora en facer realidade o biopolo da Sionlla. redac.