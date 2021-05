Críticas do BNG pola falta de prazas nos programas municipais de conciliación

DENUNCIA. O BNG, unha vez coñecida a listaxe de persoas que fixeron a súa inscrición para poder participar no programa Mañáns de Verán da rede de centros socioculturais entende que “fica máis que demostrado que existe unha demanda importante de actividades de conciliación no concello de Santiago e que o goberno local do PSOE non está á altura do que nais, pais e familias precisan”, indicou Goretti Sanmartín, portavoz municipal do BNG. “Nin está á altura no programa ofertado, que non é un programa educativo nin de conciliación, nin no número de prazas onde superan as 400 persoas que optaron a participar cando unicamente se ofertaron 150 prazas”, explicou. “É unha auténtica vergoña, como vimos denunciando desde o BNG, que non exista unha planificación que cubra todo o ano, que se saiba co tempo suficiente e teña prezos asequíbeis”, sinalou. ECG