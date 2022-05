Críticas do PP ao impacto visual dos colectores de Frei Rosendo Salvado

Santiago. O concelleiro do grupo municipal popular Ramón Quiroga acaba de presentar unha pregunta dirixida ao goberno local na que se interesa polas previsións para a retirada dos colectores de superficie existentes a altura dos números 4-6 da rúa Frei Rosendo Salvado, “ben sexa coa recuperación dos colectores soterrados que alí viñan funcionando ou con calquera outra alternativa que ocasione un menor impacto visual.”

No texto presentado, o concelleiro popular pon de realce o papel icónico da Praza Roxa na etapa moderna da cidade e da súa expansión, convertida no maior punto neurálxico do Ensanche, en contraposición co casco antigo, onde conflúen de forma directa ou indirecta algunhas das máis importantes rúas da cidade. Ademais da súa relevancia urbana, na praza e os seus arredores desenvólvense numerosas actividades comerciais, profesionais ou de servizos, lecer e hostalería, ademais de ser unha zona moi habitada.

Segundo detalla Ramón Quiroga, “moi preto desta praza, na rúa de Frei Rosendo Salvado, destaca a existencia de varios colectores de lixo de grandes dimensións, cun agudo impacto visual propio do máis absoluto feísmo, emprazados mesmo diante dos propios escaparates de comercios e provocando unha impactante mala imaxe dos negocios e comercios situados nas súas proximidades”.

A instalación destes contedores en superficie mantense desde hai varios meses, substituíndo no mesmo lugar aos colectores soterrados que viñan funcionando nese lugar desde a remodelación da rúa acometida hai uns 15 anos. ECG