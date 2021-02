Críticas polo atraso na posta en marcha da nova estación de autobuses

Feitos recentes como a caída dunha parte do terreo que corresponde ao muro do Pombal ou o adiamento da posta en funcionamento da nova estación de autobuses son inadmisibles para o grupo municipal do Partido Popular. O presidente do PP de Santiago, Borja Verea, afirmou onte que “é dificilmente aceptable que se entenda como normal que teñamos media cidade apontoada, e que ademais estean a dar xustificacións tan peregrinas como o exceso de choiva, coma se fose algo imprevisto na cidade”.

Un dos puntos nos que se amosa máis crítico o grupo popular é no funcionamento da nova intermodal. Verea insiste en que se trata “dunha das obras máis importantes que se desenvolveu na cidade, proxectada, executada e terminada en prazo pola Xunta de Galicia”, e criticou a actitude do Concello ao incorporarse “a todas as visitas e a todas as inauguracións e amosar pola contra unha falta total de dilixencia á hora da posta en marcha da mesma”. Unha posta en marcha que de momento non será realidade ata dentro duns meses. “Ímonos ir posiblemente a comezos do verán”, denuncia Borja Verea. Cabe recordar que unha das primeiras datas ofrecidas por ambas administracións, tanto Xunta como Concello, foi o primeiro mes do presente ano.

Así, os populares denuncian o que chaman política de anuncios do equipo de goberno, que non se materializa despois en accións: “Por unha banda van as políticas de anuncios, das ocorrencias, de acompañamento aos conselleiros ás obras que non son da súa competencia pero doutra banda están as responsabilidades inmediatas e aí insistimos en que o equipo municipal non está á altura”, engadiu Verea.

POMBAL. Outro dos asuntos é o relacionado co desprendemento acaecido no Pombal o pasado venres. Lembrou que o primeiro desprendemento foi hai 14 meses, “estamos a falar de hai máis dun ano, nunha situación de risco que estaba á vista de todos e ademais certificada polos técnicos municipais. Os grupos da oposición seguiamos insistindo en que a situación era de risco”. Sobre este asunto, o concelleiro de Obras, Javier Fernández, explicou tras o desprendemento que despois de moitas negociacións, en outubro enviouse un requerimento aos propietarios para que acometesen os arranxos, unha decisión contra a que presentaron alegacións. Verea insta ao goberno a que inicie o proxecto de expropiación que corresponda e a ter como prioridade a seguridade.

Máis alá de actuacións concretas en determinadas zonas da cidade, os populares piden máis diálogo co resto de grupos da corporación municipal, especialmente no relativo ás negociacións orzamentarias. “É importante destacar que o goberno municipal é un goberno que está en minoría, os veciños non lle deron a maioría suficiente e por tanto o que lle corresponde é ter moita humildade e moito diálogo, diálogo que non estamos a ver”, insistiu o presidente do PP de Santiago.

Borja Verea considera que a tramitación dos orzamentos tiña que terse iniciado moito antes.