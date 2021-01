“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío,

que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”

(Alberto Cortez, 1969)

El pasado martes 19 de enero falleció mi amigo y compadre ROGELIO CONDE, cirujano en el Hospital Clínico de Santiago. El vacío que dejas va a ser difícil de llenar. Rogelio, sé que en algún lugar estás leyendo esto, y quiero que sepas que nunca te vamos a olvidar, que trataremos de llenar ese vacío entre todos los que te hemos querido, que somos muchos, aunque nunca seremos suficientes para que Beba, Sara y Álvaro dejen de pensar en ti.

Desde que supe la inminencia de su muerte no pude resistirme a dedicarle unas líneas a Rogelio, innecesarias para todos los que tuvimos la fortuna de tratarlo, ya por amistad ya por necesidad profesional, pero que merecen ser escritas en recuerdo de una personalidad abrumadora, aunque él no fuera consciente de ello. Su discreción era tanta que la frase de Sir Francis Bacon “La discreción es una virtud sin la cual dejan las otras de serlo” define en gran parte su personalidad.

Rogelio forma parte de ese grupo de personas que si no existieran, nuestro mundo sería mucho peor. Personas ordenadas, eficaces, tenaces y humildes, que desarrollan su trabajo de forma callada, sin alharacas ni publicidades superfluas. Defensor del servicio público y generoso en su desempeño. Siempre admiré su talento para sintetizar y analizar los problemas. Entre eso y su forma de trabajar hubiera sido un magnífico gestor si se lo hubiera propuesto, pero destacarse no era un verbo que le gustara conjugar.

Profesionalmente ejerció la cirugía desde que acabó la carrera en la Facultad de Medicina de Santiago. Como cirujano tenía las virtudes que se necesitan para ese arte: habilidad, decisión, temple y preparación, y sobre todo PACIENCIA. De habérselo propuesto estaría en un pedestal profesional, pero ese tampoco era su interés. Su interés era el trabajo bien hecho, cuidar de los pacientes y mantener la armonía en su trabajo. Su capacidad para empatizar le llevó al unánime reconocimiento de todos sus compañeros de trabajo.

Posiblemente su mayor defecto, para los que lo queríamos, era que le dedicaba más horas a su profesión que a ninguna otra actividad. En las pasadas navidades, que pasamos las dos familias juntas, lo vimos levantarse en varias ocasiones para acudir a trabajar en un trasplante. Cuando le preguntabas sentados a la mesa ¿tomas un vino?, con mucha frecuencia su respuesta era la misma “sólo un culín, que hoy tengo trasplante”... En nuestro grupo de amigos era famosa una frase cuando alguien estaba mal, “llama a Rogelio que seguro que está de guardia” (y casi siempre acertabas, y si no estaba de guardia era igual, al rato estaba allí contigo). No deja de sorprenderme la capacidad que tuvo para mantener su actividad hasta el último momento. El viernes trabajando, y el martes se había ido.

La familia fue su luz. Siempre encontró tiempo para estar con sus hijos (Sara y Álvaro) y ayudarlos en las tareas escolares, o llevarlos y traerlos al colegio, o a la universidad (ambos estudiaron en Madrid, y no era raro verlo salir de una guardia y subirse al coche para ir a Madrid y volver en el día, aprovechando la jornada de descanso). Si esto no fuera poco, durante años se afanó para tener los miércoles libres al mediodía y comer en casa, ya que su ahijada (mi hija Teresa) y su hermano José iban a comer con ellos.

Beba, su mujer, fue su auténtica pasión, el contrapunto que necesitaba su orden, la que consiguió arrastrarlo fuera del trabajo y llevarlo a disfrutar de la vida. Mi profesión me hace ver muchos ojos, y la mirada de Rogelio se volvía mucho más brillante cuando ella estaba delante. En los últimos años era frecuente verlos juntos en los conciertos de la Real Filharmonía de Galicia. Juntos pasaban los veranos en Cabañas paseando en el pinar o cenando en la Solana. Las reuniones con los amigos eran su válvula de escape, junto con las horas pasadas con los libros en la mano. Una vida sencilla repartida entre el trabajo, la familia y los amigos, sin grandes alardes, disfrutando del día a día.

Y hablando de familia, yo no sé si los perros van al cielo, pero si es así, seguro que Zampo está moviendo la cola al verlo. Porque también para eso fue ejemplar, todos recordamos sus paseos de madrugada con Zampo, al volver del hospital, o antes de irse a trabajar.

No quiero olvidarme de tu punto travieso, que te podía descolocar si no lo conocías. En nuestra memoria quedarán aquellos famosos fuegos artificiales de fin de año que tan bien organizaste que aún están marcados en el tejado de mi casa, tu afición por tocar botones sin saber para que eran o tus “expertos” consejos culinarios, expresados con tal seriedad y convencimiento que hacían dudar al mejor chef (Jamás frio un huevo...).

Personalmente tengo que agradecerte haber sido mi ‘ángel de la guarda’. Hace cinco años sufrí un grave episodio de salud que me llevó a un ingreso hospitalario muy serio, y todo ese tiempo estuviste allí, sin estridencias, pero preocupado desde el primer minuto para que a mí no me faltara ninguna atención y tampoco a mi familia ¡Gracias Rogelio!

Y acabo ya, repitiendo una vez más que fuiste un hombre GENEROSO. Rogelio era plenamente consciente de la enfermedad que llevaba dentro, pero en ningún momento le oímos una queja. No quería que viviéramos pensando en cómo estaba, así que tomaste una decisión que muy pocos se atreven a tomar, disfrutar de la vida, de la familia y de los amigos y seguir adelante como si no pasara nada. En los últimos meses descubrimos un Rogelio ‘disfrutón’, se apuntaba a todo, aunque esta maldita pandemia apareció para reducir el abanico de posibilidades. Estoy convencido de que en muchos casos hiciste auténticos esfuerzos para dar sensación de normalidad, y que no nos preocupáramos.

Mientras escribo esto, en mi mesa descansa su regalo de esta última navidad “te traigo un libro que se que te va a gustar, porque conoces a muchos de los protagonistas”. Abrí el paquete y encontré el libro de Suso de Toro Un señor elegante”. Reconozco que me está costando trabajo acabarlo, como si prolongar su lectura me ayudara a estirar en el tiempo la presencia de Rogelio, resistiéndome a su desaparición. Como ya te dije, estoy convencido de que tú también estás leyendo estas líneas, y quiero que sepas que te recordaremos siempre como UN SEÑOR, un SEÑOR ELEGANTE.