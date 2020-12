Cuentos y cantos de Navidad

CERCANAS las fiestas navideñas solíamos oír esos villancicos de toda la vida, sonando con algarabía desde estratégicos altavoces de nuestras calles. Aquellas musiquillas se repetían una y otra vez, encasquetándose en la cabeza. Pese a eso, gustándonos o no, nos hacían sentir la Navidad.

Esas melodías quedaron casi relegadas a festivales infantiles, junto a otras de Chayanne. Las calles enmudecieron para bien de oídos rallados y mentes embotadas, aunque quizás no tanto para comerciantes y viandantes, ni para la tradición navideña.

Crecimos con la idea de que villancicos y panxoliñas se cantan en fiestas y reuniones familiares entorno a una mesa con turrones o ante un Portal de Belén. Y en parte así es, al menos en cuanto a las panxoliñas. Pero bueno es saber que hubo villancicos para otras fiestas solemnes, e incluso para ocasiones especiales (toma de posesión de un Obispo, celebración del santo Patrón de un lugar...). En fin, larga es la lista.

¿Qué tienen en común las melodías navideñas actuales con esas de antaño? Yendo a la esencia, una diferencia radica en su génesis y trayectoria y la lengua que las sustenta, amén de otras cuestiones.

Los villancicos del s. XV convivieron con romances, letras y chanzonetas. La temática era mezcla de lo humano y lo divino, el carácter popular, la melodía sencilla y su perdurabilidad efímera, salvo que fuesen recogidos en Cancioneros. No quedan muchos, pero son muy valiosos.

Los villancicos religiosos -que no litúrgicos- entraron en los templos a fines del XVI y se toleraron sin formar parte del culto oficial de la Iglesia. Eran un reclamo para que los fieles acudiesen, por ejemplo, a la Misa del Gallo, participando así en largas y maratonianas ceremonias. Esto provocó reacciones pintorescas, como adelantar 2 o 3 horas las celebraciones en Nochebuena, para acabar a una hora decente.

La producción de villancicos profanos fue decayendo. En cambio, la de villancicos religiosos aumentó en número y calidad. No son obras maestras: abundan los malos y mediocres, musical y literariamente hablando. Su proliferación se debe a que los compositores -en las catedrales, los maestros de capilla- estaban obligados a renovar cada año esas piezas en castellano, por lo cual ponían más esfuerzo en sus obras en latín.

Aun sin calidad, los villancicos barrocos constituyen una crónica real de la época. Presentan personajes arquetípicos, con burlas y parodias que rozan -y sobrepasan- la vulgaridad. Otros son dialogados, con protagonistas que remedan caracteres y lenguas diferentes, con solo variar una letra: el Asturiano acaba todo en “u”, el “Guineano” y el “Negro” no pronuncian la “s” y sí la “z”, etc.

Entre los protagonizados por paisanos de nuestra tierra, hay diferencia entre los villancicos de gallegos (no habituales en Galicia, pues no tiene gracia hacer burla en casa propia) y los villancicos en gallego, género singular y trascendente, de fines del XVIII y el XIX, que son tema aparte.

Un popurrí de lenguas y gentío que hacían las delicias de los asistentes. Y digo asistentes, porque más que de celebrar el santo Misterio, se trataba de asistir al canto, e incluso escenificación de esas piezas, dentro o fuera de la iglesia. ¡Todo un teatrillo ante María, José y el Niño!, hasta que cayeron de la escena por su propio peso.

Lástima no poder hacerles llegar esas melodías de antaño, cuyos títulos son muestra de su hilaridad: Oyeron decir dos viejas; Qué estruendo horrisonante; A lo charro le cuenta Bartolo; Bato, ¿dónde estás, que no vienes hoy...?; Gil, Antón y Bato a hablar hoy se acercan; Componer calderas y potes; Menga, para cuándo es tu habilidad; Ton, ton y el panderillo haciéndole son; Don Turleque me llaman...

Hoy coexisten canciones navideñas, con villancicos que buscan conjugar la alegría popular con la profundidad teológica de la Navidad. Ante este puzzle, bueno es celebrar estas fiestas poniendo cada pieza en su lugar so pena de tropezar en la misma piedra: que por exceso de populismos y concesiones o por desidia para entonar, se diluyan estos cantares en iglesias, calles y hogares, siendo esencia de esa dicha que, ahora y siempre, todos deseamos: Bo Nadal e felices festas!