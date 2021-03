Cuidado con el bolsillo: llegan los multamóviles a Santiago

El plazo de presentación de ofertas al concurso para dotar con sus respectivos softwares y cámaras a los dos vehículos de control de estacionamiento, conocidos como multamóviles, finalizó ayer a medianoche, y finalmente serán dos las empresas que se disputen esta licitación. Así lo confirmó a EL CORREO GALLEGO el edil de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños. A lo largo de esta semana se procederá a la apertura de la documentación administrativa para comprobar que todo está en regla y seguir adelante con el proceso. Así que será cuestión de unos meses, que estos dos coches comiencen a patrullar por las calles de Compostela para evitar irregularidades en las plazas de zona ORA y residentes.

Estos dos automóviles se encargarán de vigilar que los vehículos no están estacionados más tiempo del debido o en puntos en los que no tienen permiso para hacerlo. Para realizar esta tarea contarán con un software y una cámara que permite grabar las plazas de aparcamiento y emite directamente un informe a la Policía Local, que propone para sanción a los utilitarios que sobrepasen el tiempo de estacionamiento permitido o que estén en una plaza que no les corresponde. Principalmente, con este mecanismo, sobre todo, se controlarán las áreas de residentes, puesto que el Concello está detectando que suele haber bastantes infractores en este tipo de aparcamientos de la capital gallega, ya que también les llegan bastantes quejas de vecinos que protestan por este tipo de comportamientos.