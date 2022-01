Cumbre dos festivais de danza máis importantes

GAIÁS. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Xunta, Jacobo Sutil, e a directora xerente da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Ana Isabel Vázquez, reuníronse cos responsables da ducia de festivais de toda España que conforman a Red Acieloabierto de danza contemporánea en espazos non convencionais, con motivo da asemblea que celebraron no Gaiás para preparar o seu circuíto de 2022. Na xuntanza abordáronse as principais accións ao abeiro deste proxecto, que reforza a colaboración entre os eventos que o integran para impulsar a circulación de información, ideas e creacións na procura dun maior desenvolvemento da danza contemporánea. Galicia conta con representación nesta iniciativa a través do festival Corpo(a)terra, que vén contando co apoio económico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a organización das súas últimas edicións, como a celebrada en 2021 en Gondomar e Allariz. ECG