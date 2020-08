Curiosidades en disco do himno ao Apóstolo

As conmemoracións, como acontece este ano co centenario do Himno do Apóstolo, traen ás veces curiosas lembranzas. Sucedeume a min cun encontro que tivera co meu tío Dionisio Gamallo Fierros alá polos anos 1964 ou 65 que permaneceu nítido e inmune ao paso do tempo nalgún recanto perdido da miña memoria (misterios do noso cerebro). Lémbroo perfectamente, cando un día calquera daqueles anos, apareceume cun vinilo de 45 rpm. dedicado ao Himno do Apóstolo: “Mira lo que pone aquí: LETRA: Barcia Trelles (evidentemente, era un erro). Compré el disco para llevárselo a Don Camilo y tomarle el pelo cuando lo vea en Ribadeo. Con que haciéndole himnos al Apostol.Te lo tenías bien callado!”

Á marxe de esas inocentes bromas que tanto lle gustaban a Dionisio, quixen comprobar se a miña memoria non fallaba ou era unha desas lembranzas que un imaxina que sucederan pero que na realidade nunca chegaron a ser realidade. E a miña memoria non se trabucaba, pois, efectivamente, atopei a referencia exacta: Un disco de 45 rpm. editado por Columbia, en 1964 do Coro Cantigas da Terra de A Coruña e a Escolanía DECUS, dirixido por Suárez Pedreira onde claramente aparecía HIMNO AL APOSTOL SANTIAGO (Barcia Trelles e M. Soler). Nese mesmo ano (véspera do Ano Santo de 1965) tamén foi editado outro disco por La Voz de su Amo dedicado ao Himno do Apóstolo, que neste caso viña dirixido polo seu propio autor Manuel Soler Palmer, mestre de capela da catedral, e interpretado pola Masa Coral do Seminario Conciliar e Juan Barcia, ao órgano. O nome do autor da letra, Barcia Caballero, aparecía correctamente reseñado. Era unha gravación histórica, realizada na propia catedral, posiblemente para algún dos anos santos anteriores na que tamén se incluían un Himno a los Romeros dos mesmos autores, o Canto das Chirimías e o son das doce badaladas do reloxo da Berenguela. Non sei se se chegou a reproducir en pizarra ou vinilo, pois o catálogo do ano 1952 de La Voz de su Amo non o recolle. En calquera caso, a súa gravación ten que ser anterior ao pasamento do seu autor, no ano 1954.

Juan Barcia Caballero (Santiago, 1852-idem, 1926), o verdadeiro autor da letra do Himno, foi catedrático de Anatomía da USC e cultivou tamén, en castelán e galego, novela e poesía. Director dos hospitais de San Roque e Conxo tiña a ben, nas festas do Apóstolo, vacinar gratuitamente á poboación na facultade de Medicina, daquela situada no pazo de Fonseca. De arraigadas conviccións católicas e conservadoras, participou tamén na Asociación Regionalista Gallega, xunto a Brañas ou Murguía.

Non sei se ao final Dionisio Gamallo levoulle o disco a Barcia Trelles, egrexio especialista en dereito internacional e unha das últimas persoas a quen se lle podería ter ocorrido escribir un himno ao Apóstolo. En calquera caso, esta pequena anécdota serviu para facer esta cativa digresión sobre a discografía dun dos símbolos xacobeos máis populares, que tivo a súa estrea na apertura da Porta Santa do Ano Santo 1920 e que cumpre agora cen anos.