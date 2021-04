Curso de deseño gráfico do Centro Xove, para o que non se necesita formación previa

Santiago. O Centro Xove da Almáciga acaba de abrir un novo curso en-liña, Deseño gráfico e edición de fotos para principiantes que se une aos de Curiosidades guitarriles, e Laboratorio coral 2: I can`t help falling in love que se foron incorporando nas últimas semanas. A programación para este ano contempla 2.064 horas de formación, fronte ás 690 impartidas en 2020; ás 482 de 2019 ou as 496 horas programadas en 2018.

Deseño gráfico e edición de fotos para principiantes componse de tres leccións, que se irán subindo á plataforma mensualmente, desde abril a xuño. A actividade formativa ofrece un media kit, un documento comercial que unha persoa, marca ou empresa utilizan para presentarse ante patrocinadores ou anunciantes; que o propio alumnado pode deseñar a través de programas de sofware. Todo o sistema está baseado en clics, o que significa que as persoas usuarias poden crear o seu deseño, e darlle un toque de luz e cor as súas fotos. Para realizar este curso non é preciso formacióin nin coñecementos de deseño gráfico ou programación. Só hai que inscribirse, creando unha conta na web do Centro Xove; e dispor dun ordenador e conexión a internet para poder baixar os programas formativos. Ademais, desde onte, está aberta a matrícula no novo espazo cultural que ofrece o Centro Xove, A xaula de Sibilia. De carácter musical e enfocado á guitarra, nace como resposta ás peticións dos que están seguindo a formación impartida nos laboratorios de guitarra. s. cuiña