Curso de Especialización Instrumental da EAEM

formación. A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), con sede en Santiago de, organiza unha nova edición do Curso de Especialización Instrumental 2021-2022. Esta iniciativa diríxese a estudantes de música de grao medio ou superior que desexen perfeccionarse nalgún destes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabaixo, frauta, óboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón ou percusión. O curso académico comeza no mes de outubro de 2021 e remata en xuño de 2022. Búscase o perfeccionamento instrumental da especialidade elixida, a través de 15 horas de clase individual. Ademais, durante o ano organizaranse diferentes actividades de práctica de conxunto, sempre que a situación sanitaria o permita, co que os participantes terán a oportunidade de ofreceren concertos públicos. Os alumnos recibirán un diploma acreditativo dos seus estudos. As solicitudes deberán presentarse ata o día 3 de xuño na web da Escola. s.c.r.