Curso de soporte vital e desfibrilador no Tambre

formación. O Centro Empresarial do Tambre acolle estes días un curso de Instrutor de soporte vital básico e manexo de desfibrilador semiautomático, organizado pola Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) no marco do programa Programa de Enseñanza de Soporte Vital en Atención Primaria (Esvap) e avaliado polo Consejo Español de RCP (Cercp). O curso celebrouse o mércores e continuou onte coa participación de 18 alumnas e alumnos, coa garantía de todos os protocolos sanitarios estipulados nesta pandemia da COVID (uso de máscara FPP2 e distancia de seguridade). A formación, impartida polo grupo de urxencias de Afamfec con máis de quince anos de experiencia formativa, está destinada a sanitarios e profesionais non sanitarios como socorristas ou bombeiros. O programa formativo dividiuse nunha fase online para os conceptos teóricos e unha fase presencial para a formación práctica. redacción