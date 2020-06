Curso do Consorcio para impulsar a innovación no sector da rehabilitación

FORMACIÓN. A Fundación Laboral da Construción (FLC) e o Consorcio de Santiago presentaron onte unha nova edición do Curso Superior de Especialización en Xestión de Obras de Rehabilitación (CEGOR), que se está a impartir no Centro de Formación en Materia de Rehabilitación, en Compostela. Este centro, pioneiro en España, foi promovido pola FLC e o Consorcio, e ocupa as instalacións industriais rehabilitadas da antiga fábrica de curtidos de Pontepedriña de Arriba. O curso diríxese a profesionais, técnicos e xefes de obras de rehabilitación interesados en adquirir ou actualizar os seus coñecementos en materia de mantemento, conservación, restauración e rehabilitación. No acto de presentación interviñeron o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e o presidente do Consello Territorial de Galicia da Fundación Laboral da Construción, Diego Vázquez Reino. Asistiron, ademais, a xerente do Consorcio, Belén Hernández; o vicepresidente do Centro Territorial de Galicia da FLC, Sergio López; o seu xerente, Fernando García; e o arquitecto do Consorcio e coordinador do curso, Ángel Panero. O curso prolongarase ata novembro. O seu obxectivo é contribuír a difundir coñecemento e impulsar a innovación no sector. ecg