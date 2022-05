Curso intensivo sobre Innovación Biomédica na Farmacia Hospitalaria

Santiago. Para promover e fomentar a investigación como piar fundamental dos Servizos de Farmacia galegos, a Unidade de Investigación e Innovación do Servizo de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) organiza desde onte ata mañá, en colaboración co Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), un curso intensivo sobre Investigación Biomédica na Farmacia Hospitalaria. En formato presencial e dirixido a farmacéuticos de hospital, durante este curso, que foi inaugurado onte pola xerente da área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez; a directora do IDIS, María Luz Couce; e o responsable da unidade de investigación e innnovación do servizo de farmacia, Anxo Fernández, exporanse as oportunidades que ofrece a investigación básica traslacional, a medicina personalizada e a investigación clínica independente para o desenvolvemento e crecemento da Farmacia Hospitalaria. ECG