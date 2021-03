Curso virtual de Agadea para coidadores de persoas con alzhéimer

ATENCIÓN ESPECIALIZADA. A Asociación de Compostela Agadea Alzhéimer organiza o curso superior de Atención especializada na enfermidade do alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas co obxectivo proporcionar a formación necesaria que precisan aquelas persoas que día a día traballan con persoas que paceden esta doenza, tanto si se trata de coidadores profesionais como familiares. “Cando unha persoa asume a responsabilidade de coidar a un enfermo gran dependente enfróntase a unha tarefa que non é doada. Para facela máis fácil é necesario adquirir a formación específica que permita artellar as respostas axeitadas en cada intre”, indican dende Agadea. Así, ao finalizar o curso o alumno será capaz de coñecer en profundidade e todo o que implica a enfermidade de Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas e valorar e aplicar os aspectos máis beneficiosos para que as persoas con esta doenza manteñan unha boa calidade de vida a nivel físico e emocional. O curso online empeza o 5 de abril e remata o 28 de maio, cunha duración de 270 horas (150 teóricas e 120 prácticas). As prácticas realizáranse nos centros que Agadea ten en Santiago, Ribeira, A Estrada, Vedra e Teo. O período de inscrición finaliza o 28 de marzo. ecg