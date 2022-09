Curtocircuíto desvela os títulos das súas seccións competitivas

A 19ª edición de Curtocircuíto -Festival Internacional de Cine- volve situar a ollada sobre a vangarda cinematográfica, incluíndo nas súas seccións competitivas as creacións máis recentes e arriscadas do panorama internacional cas seccións: Explora e Radar (sección oficial), Penínsulas e Planeta GZ.

O certame, organizado polo Concello de Santiago co apoio da Deputación da Coruña, Agadic e o ICAA, exhibe, do 1 ao 9 de outubro en Compostela, pezas de cineastas imprescindibles, así como doutros que despuntan co seu traballo máis actual. As seccións competitivas de Curtocircuíto 2022 reúnen un total de 57 títulos, sendo gran parte deles estreas a nivel estatal e galego.

SECCIÓNS COMPETITIVAS. A Sección Oficial Radar súmase á recentemente anunciada Sección Oficial Explora. Radar tráenos un conxunto de filmes que combinan descubrimentos do festival cunha selección das películas máis destacadas da tempada. Reúne algúns nomes que teñen sido dos máis destacados do festival nos últimos anos. Nesta edición destacan, entre outros, o francés Yann Gonzalez e o seu retrato de Oliver Sim -componente de The xx-, o colectivo de danza francés (LA)HORDE, o catalán Gerard Ortín, que dá o salto á Sección Oficial despois de anos competindo na sección Penínsulas, e a cineasta saudita Anhar Salem.

CINE GALEGO. Curtocircuíto pon en valor o cinema galego a través da sección Planeta GZ, unha mostra heteroxénea da realidade galega máis emerxente e rompedora, como demostran os traballos de Nerea Barros, Ángel Santos Touza, Alberte Pagán ou Jaione Camborda. Se ben o ensaio e o cinema documental dominan entre as súas propostas, de novo atopamos a riqueza e pluralidade que caracteriza o audiovisual galego, nun abano que vai dende a ficción tradicional ao cinema hipótese. Sen dúbida, unha das bandeiras de Curtocircuíto.

Penínsulas, pola súa parte, recolle una selección do cinema máis persoal e innovador do panorama estatal. Películas autorais conectadas coa realidade, e, na súa maior parte, tamén ao cinema do real; todas elas propoñen miradas alternativas sobre temáticas universais e formalmente singulares. Ensaios fílmicos, videodiarios, documentais, abstracción e cinema etnográfico: múltiples xéneros tratados sempre dende a contemporaneidade e a exploración da linguaxe. Ana Pfaff, Virginia García del Pino, Balthazar Klarwein ou Ana Esteve Reig van dar que falar.

SUPERNOVA. Finalmente, o festival Curtocircuíto anunciou a sección non competitiva Supernova, creada polo festival para dar impulso e visibilidade a creadores noveles. Este espazo facilita, un ano mais, o visionado de óperas primas ao público xeral, ademáis de fomentar sinerxias entre profesionais experimentados. O obxectivo: impulsar a cineastas emerxentes cara aos principais circuitos cinematográficos.

O XURADO. Curtocircuíto 2022 congrega un xurado conformado por creadoras e profesionais do ámbito internacional. O espírito interdisciplinar da programación do festival vese reflectido nun xurado diverso que busca miradas e opinións plurais sobre o feito cinematográfico. Cuestionar o cinema dende un lugar alternativo á endogamia propia de calquera disciplina. Curtocircuíto propón a profesionais da xestión cultural, a fotografía, a música, a arte contemporánea e a investigación, ademais, claro está, do cinema.

A composición do xurado é a seguinte: Jaqui Davies, Ane Rodríguez e Marta Ponsa na sección Radar; Becca Voelcker, Andrew Norman Wilson e Ben Rivers na sección Explora; e finalmente, Clara Roquet, Helena Salgueiro e Miren Iza nas seccións Planeta GZ e Penínsulas.