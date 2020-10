Curtocircuíto impulsa los trabajos de las jóvenes cineastas gallegas

Santiago. Las nuevas voces de cineastas en Galicia tienen como elemento común ser jóvenes y mujeres. Así lo demuestra la nueva sección del Festival Curtocircuíto Novas creadoras, un espacio en el que converge un cine “en primera persona”, marcado por una narrativa “menos convencional” y más comprometida con su entorno.

Si bien el Novo Cinema Galego tenía un interés por la etnografía o el paisaje y sus representaciones, este nuevo grupo de cineastas muestra una clara vocación por indagar en temas como la identidad y la intimidad, los conflictos de género, la sexualidad o el lugar de la mujer en la sociedad y también por perspectivas y narrativas más independientes y experimentales. Una de ellas es Anxós Fazáns, que en Curtocircuto proyecta su trabajo Área, una pieza que según ella misma dice “se sitúa entre su fase de aprendizaje y la más profesional” y que narra la historia de una despedida en la que la realidad, la literatura y el mundo onírico forman una mezcla “homogénea”.

Fazáns, con 28 años, es de las mayores de esta generación de nuevas creadoras. Estudió Comunicación Audiovisual en Pontevedra y luego realizó un máster de Dirección de Cine en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Cataluña.

Tras realizar varios cortometrajes como Direcciones o Analóxica, Fazáns dio el salto al largometraje con A estación violenta, una película rodada en gallego y basada en la novela homónima de Manuel Jabois, trabajo que participó, entre otros, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla en el año 2017.

Ahora, Fazáns acaba de montar una productora junto a su compañera Silvia Fuentes, Sétima Cinema, y está embarcada en varios proyectos de largometrajes, además del suyo propio, que se encuentra en fase de desarrollo. “Curtocircuíto no ayuda solo a dar visibilidad al cine creído por jóvenes y por mujeres, sino a generar contactos, equipos y familia. Es un acompañamiento, nos ha ayudado a relacionarnos y a conocer a otros cineastas gallegos”, afirmó Fazáns.

“Me siento muy cómoda y muy ilusionada con esta sección porque estoy bien acompañada, rodeada de todos esos nombres, directoras con las que siento que tengo algo en común. Me siento parte de ese algo que parece que se está empezando a construir”, asegura.

Según la realizadora pontevedresa, antes se veía “un poco más sola” en un mundo como el audiovisual, en el que los puestos de responsabilidad y de dirección todavía no recaen en mujeres por el denominado “techo de cristal”.

Cortocircuíto entra hoy en su segundo fin de semana cargado de platos fuertes. Penínsulas continuará recogiendo a las 17.00 en el teatro Principal las piezas españolas más destacadas de la temporada con Reserve, de Gerard Ortín; Gorria, de Maddi Barber; y La sangre eres blanca, de Óscar Vicentelli. Una hora más tarde las redes sociales del festival propiciarán el primer encuentro digital con un cineasta internacional: el director británico Alex Cox, autor de obras de culto cómo Repo Mano, Sid and Nancy o Fear and Loathing in Las Vegas. efe/redacc.