Curtocircuíto pecha a súa edición con alarde de talentos

festival. Curtocircuíto anuncia o palmarés desta 19ª edición tras 9 días de festival nos que Compostela recibiu a máis de 100 convidados e convidadas vinculadas ao cinema de autor, as artes sonoras e visuais. Así, onte celebrouse o acto de clausura onde se entregaron os premios da edición tras as deliberacións por parte do xurado.

Neste sento, na sección Radar, o xurado composto por Jaqui Davies, Ane Rodríguez e Marta Ponsa, concedeulle o Premio Radar ó mellor filme da sección a Love & Revenge, de Anhar Salem.

O xurado Explora, composto por Becca Voelcker, Andrew Norman Wilson e Ben Rivers, concluíu que o Premio Explora ó mellor filme da sección é para Laika, de Deborah Stratman.

Pola súa parte, o xurado de Planeta GZ, composto por Clara Roquet, Helena Salgueiro e Miren Iza, concluíu que o Premio Galiza ó mellor filme galego é para Memory, de Nerea Barros. Alén, o xurado concedeulle unha mención especial a Elefante, de Aberte Pagán.

Na sección de Penínsulas, o xurado composto por Clara Roquet, Helena Salgueiro e Miren Iza, otorgoulle o Premio Penínsulas á mellor película da sección, patrocinado por RC Service a Diez minutos hasta la medianoche, de Mario Sanz, tamén con mención especial a Femer, de Ana Pfaff e Jaume Coscollar. Namentres, o Premio do Xurado Novo á mellor curtometraxe otorgouse a a Subtotals, de Mohammadreza Farzad da sección Radar. O xurado composto por Berto S. Lozano, Maru Astray, Saya Mohamed, Héctor Iglesias e Nico Iglesias, concedéronlle a mención especial a Camera Test, de Siegfried A. Fruhauf da sección Explora.

O xurado CREA, composto por Daniel Viqueira, Ozo Perozo, Irene Pin deulle o Premio Crea á Mellor dirección galega a Nerea Barros por Memory.

Finalmente, o Premio do Público, patrocinado por Gadis, foi para Hideous, de Yann González da sección Radar e o Premio #OutraCompostela, patrocinado por Santiago Turismo e Santiago de Compostela Film Commission, foi para Ollada noutra Compostela, de Nerea Losada, Eira Losada, Sabela Vilas e Diana Iglesias. ecg