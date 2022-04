Daniel Verbis muestra su pintura en la Galería Trinta

EXPOSICIÓN. La Galería Trinta acoge el jueves, a las 20.00 horas, la inauguración de la exposición Unción y Anunciación del Ser, de Daniel Verbis. En su crítica, Carlos Borromeo Butler sostiene que “la pintura de Daniel Verbis es un ejemplo más de ese atrevimiento de la mirada que se sitúa en la indeterminación fluctuante de la forma cambiante, en la fluctuación indeterminada del cambio de forma. La suya es una pintura versátil porque intenta materializar las heterocronías de una mirada que no se conforma con las fotos fijas que le vienen asignadas por el contexto temporal”. Indica que “la obra de Verbis persevera en el empeño de hallar una solución lógica que justifique la relación de los elementos interferidos, la superposición física de las imágenes; persevera en la necesidad de materializar esas dos almas, esas dos miradas diferenciadas”. Y añade que “toda obra de arte es el registro físico de una serie de acciones específicas con intención estética. En el caso de Daniel Verbis la expresión física de la pintura no es un impedimento para que el significado de la obra quede abierto y se vaya ramificando. Su modus operandi consiste en crear las condiciones que le permitan mantener la pintura en un estado larvario que facilite los encuentros arbitrarios, lo que supone consentir un lenguaje que no se ha logrado codificar, un lenguaje, en la medida de lo posible, siempre inmaduro”. REDACCIÓN