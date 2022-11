Daños por valor de cien mil euros en SBC Gasolineras tras arder un transformador

CONSECUENCIAS. A raíz de la explosión del transformador en la Avenida do Cruceiro da Coruña, que se produjo el pasado día nueve, la empresa SBC Gasolineras ha hecho una evaluación de los daños materiales que se produjeron por este incidente, y estima que superan la cifra de más de 100.000 €. A esto habría que sumarle la valoración por las consecuentes perdidas de ventas. Pese a haber podido retomar la actividad de la gasolinera, dos días después seguía sin establecerse correctamente el servicio por parte de la empresa suministradora. SBC Gasolineras continuará abierta y también pide disculpas a sus clientes por no poder ofrecerles el servicio que se merecen. El fuego se declaró el miércoles en un transformador de alta tensión situado en la avenida do Cruceiro da Coruña, junto al almacén de materiales de la construcción Magán. rEDAC