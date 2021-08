Danza, contacontos e cine nas rúas e prazas da cidade

Agosto adoita ser un mes de parón en todos os ámbitos, tamén no da cultura. Pero este ano en Compostela, o Festival C está a rachar con esta tendencia enchendo as rúas e prazas da cidade cunha oferta cultural do máis variada. Organizado pola Concellaría de Acción Cultural, coa xestión do Auditorio de Galicia e o apoio da Deputación da Coruña, inclúe actividades relacionadas coa música, as artes visuais e escénicas, poesía, cinema, contacontos e circo.

Para hoxe están programadas tres actividades no marco do Festival C. Ás 18.00 horas no parque de Bonaval terá lugar unha sesión de Contos no parque para a cativada. Soraya Lema será a encargada de dirixila e relatar aos asistentes o relato Aldara na montaña, unha nena que inicia a súa primeira viaxe lonxe da casa tras unha discusión co seu avó. Inspirada nos poemas de Pondal, a historia conta coa presenza de personaxes en forma de animais que farán afondar aos nenos e nenas na busca da súa identidade propia, á vez que se poñerá en valor o patrimonio natural e cultural de Galicia.

No eido da danza, a entidade Vella Escola ofrecerá o seu espectáculo Opera Break’s a partir das 20.00 horas na praza de Mazarelos. A compañía está especializada en shows e obradoiros de cultura urbana en Galicia como parkour, breakdance, graffiti, skate, DJ, beatbox, rap ou BMX. Nas súas propias palabras, fan “Cultura urbana de aquí, da boa e para tódolos públicos”. En concreto, Opera Break’s é un espectáculo moi singular xa que mestura algunha das disciplinas citadas coa ópera, dando lugar a unha función de gran calidade artística que brota da conexión coa soprano Esperanza Mara e os artistas urbanos do colectivo Vella Escola. Así, conséguese romper a barreira entre o clásico e o urbano fusionándose nun espectáculo multidisciplinar que rachará con todos os tópicos do público.

Para pechar a xornada, proxectarase Malmkrog (2019) dentro do programa Cinema na rúa, no Paseo Central da Alameda ás 21.30 horas. O filme romanés narra as aventuras dun grupo de convidados que pasa as vacacións de Nadal na mansión dun aristócrata de Transilvania. Segundo van xurdindo os diferentes debates e o ambiente vaise caldeando, a tensión chega a cotas insoportables.

Aínda que todos os espectáculos son de balde, é preciso a retirada dun convite na web compostelacultural.gal ou no despacho de billetes da Zona C situado na praza de Cervantes, e con horario de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas. Pódense adquirir entradas para calquera actividade do Festival C durante o mes de agosto. No caso de que os convites non se esgoten antes de cada evento, repartiranse desde media hora antes do seu inicio no seu lugar de celebración. Todas as celebracións cumpren o protocolo antiCOVID, xa que é obrigatorio o uso de máscara e mantense a distancia social.

O Festival C, xunto co Feito a Man, son os pratos fortes da programación cultural en Compostela para o mes de agosto. Con todo, existen outras propostas de interese como a exposición Mirar de novo. A muller contra o tempo, visitable no Centro Abanca Social; Camiños, no CGAC; ou O Camiño ilustrado. Unha viaxe pintada por Alicia Ardilla, no Centro Cultural Afundación ata setembro.