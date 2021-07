Danza renacentista e barroca a pé de rúa

santiago. O xoves tivo lugar o taller de Danza Antiga organizado pola Academia Lodanzas, unha iniciativa para conectar coas danzas renacentistas e barrocas a través da cidade e da súa historia. Nesta ocasión as integrantes, xunto coa profesora Loli Fojón, bailaron diante da Igrexa do Carme de Abaixo.

O curso enmárcase dentro do proxecto do Concello de Santiago Mostra de danzas renacentistas e barrocas no espazo público. Trátase dunha iniciativa que bebe dunha traxectoria anterior de mostras de danzas históricas en espazos públicos –nas prazas do Obradoiro, Quintana e Toural, no ano 1987–, así como doutras iniciativas realizadas ao longo do tempo. A súa existencia está moi ligado ao propio Xacobeo, pois pretende prolongarse ata o verán de 2022. A unión entre música, danza e cidade será o eixo fundamental.

O curso contará de cinco convocatorias, abertas ata agosto, dándose por finalizada a primeira edición esta semana. O martes 13 comezará unha segunda convocatoria, para a cal segue a haber prazas dispoñibles. A inscrición realízase na páxina web de Lodanzas ou no seu perfil de Facebook.

Dende Lodanzas faise un chamamento especial á mocidade e, con maior concreción, ao público masculino, para rachar con ese sesgo marcadamente femenino que ten a danza nos últimos tempos. Xiana Fole