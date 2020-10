De fiesta en un piso estudiantil: ¿dónde están las mascarillas?

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre los momentos de ocio de los estudiantes universitarios. Lo que otros años se quedaba en una simple molestia por el ruido y la suciedad que muchos justificaban con eso de “todos hemos sido jóvenes alguna vez”, ahora se ha convertido en un verdadero problema sanitario.

Los vecinos, así como los partidos políticos, se dividen entre quienes apuestan por endurecer las multas a quienes sean pillados infraganti y quienes optan por medidas más educativas. La propia Universidade de Santiago ha lanzado la campaña #Nonalies, que anima a los estudiantes a divertirse con sentidiño, una iniciativa que no ha resultado muy efectiva y que se ha convertido en carne de meme en Internet.

Pero realmente, ¿como es una de estas fiestas de las que todos hablan y que se celebran a decenas semanalmente? ¿Las actuación de la policía local se debe a problemas de ruido o a un exceso de aforo en las reuniones?

Es jueves y la tradición universitaria manda. Los jóvenes concretan por whatsapp el lugar en el que se reunirán esta noche. Con bares y discotecas cerradas la única alternativa es quedar en el apartamento de alguien. A partir de las 11 de la noche comienza a llegar la gente. Siete personas se juntan en una sala de pocos metros cuadrados. Con la música y las botellas de alcohol la noción de la hora y del respeto por la comunidad vecinal se van desvaneciendo con cada copa.

La sala de estar sirve como pista de baile improvisado para dos universitarios especialmente motivados y las mascarillas reinan por su ausencia. “Cuando vamos a la terraza de un bar también estamos a escasos metros de la gente y no pasa nada. Aquí somos todos conocidos y tenemos contacto prácticamente a diario”, señala una de las participantes en el guateque, tratando de justificar su temeridad.

No es la única que lo hace. Entre la comunidad universitaria de la ciudad reina un sentimiento victimísta. Una estudiante de tercero de Periodismo se muestra especialmente indignada con las noticias que en las últimas semanas han ocupado buena parte de los medios de comunicación. “Nos están culpando de ser responsables de los rebrotes sin ninguna justificación. Los casos están subiendo en toda España, no solo en las ciudades universitarias”. La joven admite que en este tipo de quedadas nocturnas los protocolos de higiene y de seguridad suelen ser inexistentes, pero justifica su conducta. “Yo nunca he estado en una fiesta multitudinaria en un piso y dudo que las haya. Lo que hay son pequeños grupos de amigos que normalmente tienen contacto entre ellos”.

No es la única. Otro estudiante, este recién llegado a la carrera de Derecho, lamenta la difícil situación sanitaria que le está “robando” una arte de su vida universitaria. “Si no nos dejan salir, tendremos que pasárnoslo bien en algún sitio”, explica ya ligeramente perjudicado por la noche.

Las horas avanzan y los jóvenes, cada vez más desinhibidos, bromean con la situación. “La previa se está convirtiendo en la verdadera fiesta”, cuenta una de las asistentes, tratando de explicar cómo las jornadas de alcoholización que años atrás se hacían antes de salir de casa, para ahorrarse el precio de las consumiciones en los pubs de la zona vieja, se han convertido en el único momento de dispersión del que gozan los universitarios.

Esto hace que los ruidos se alarguen hasta horas más avanzadas de la madrugada, algo que podría estar motivando el mayor ratio de denuncias. Para la Policía se hace difícil comprobar el número de personas que se encuentran en el domicilio y, más aún, si estas personas son , o no son, convivientes. Es por ello que la mayoría de propuestas de sanción se hacen por el exceso de ruido a altas horas de la madrugada que dificulta el descanso de los vecinos, preocupados además por a irresponsabilidad sanitaria de los participantes en estos guateques, lo que se traduce en sanciones de apenas 200 euros, o 750 si los infractores son reincidentes.

El resultado de todo esto se resume en las numerosas celebraciones en apartamentos que la Policía propuso para sanción la pasada semana. El propio alcalde se ha mostrado preocupado por la falta de solidaridad de quienes, despreocupados por su propia salud, ponen en riesgo la del conjunto de la población. Los empresarios del ocio nocturno, perjudicados por la actual situación sanitaria, han aprovechado esta problemática para presentarse como una alternativa a las reuniones de jóvenes sin precaución y a los botellones, que en la últimas semanas se han multiplicado en plazas y calles de la ciudad.

Son cerca de las cuatro de la mañana y de las siete personas que empezaron la noche en este piso del Ensanche solo dos siguen con fuerzas suficientes para seguir de marcha. Los inquilinos del apartamento, tras más de cuatro horas bebiendo sin moverse del asiento, han llegado a un punto de no retorno y amenazan con dejar de balbucear frases inconexas para quedarse dormidos. Los dos últimos fiesteros acuerdan desplazarse hasta el apartamento de uno de ellos para continuar allí la noche. “Si no hacemos mucho ruido podemos ir a mi piso”, señala uno de ellos tras pasar cuatro horas bailando regaetón en el salón de un segundo piso. Se acabó la fiesta. O no....