De las VUTs y los BUAs y el sentido común

A propósito de las mal llamadas VUT y la oposición a la postura del Concello en Santiago, posiblemente lo que sucede es que falta el sentido común, sin entrar ya en aspectos más o menos jurídicos. Y digo mal llamadas porque si acudimos a la biblia de la lengua castellana, el diccionario de la RAE, el sentido común ya nos dice mucho.

En el diccionario, vivienda se define como lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas, y habitar, por su parte, se define como vivir, morar. Y sin salirnos de diccionario, morar es, también según la RAE, habitar o residir habitualmente en un lugar.

Por tanto, cuando el Concello otorga una licencia de vivienda, lo hace para construir un lugar cerrado y cubierto para ser habitado de forma habitual por personas, y ninguno de nosotros, por sentido común, consideramos como residencia habitual un espacio para pernoctar uno, dos o cuatro días. Muy al contrario, en esas circunstancias todos consideramos que estamos temporalmente de hotel.

Seguramente los propietarios veteranos todavía recuerdan que las estancias en establecimientos de turismo rural se limitaban por ley a un máximo de un mes, precisamente para evitar el efecto contrario, que un hotel se convirtiese en vivienda. Esto no extrañaba a nadie, porque era... pues de sentido común. Y por el mismo sentido común, el mismo fraude de ley es lo contrario, destinar a hotel una vivienda.

Un mes podría ser perfectamente la referencia para delimitar la habitualidad, como cualquier otro período que no atente contra el sentido común, como la tradicional quincena en la playa, para la que ya nos mudamos, deshacemos las maletas, colgamos la ropa en el armario y hacemos una compra de un pack de seis litros de leche y no de tan solo uno. Puro sentido común.

Quizá un símil con otra actividad pueda clarificar mejor lo que se pretende transmitir. Dado que en Santiago hay muchos bajos vacíos, como fórmula consumo colaborativo y tradicional, ¿por qué no instalar establos para poder disponer de un par de vaquiñas? En vez de moradas de uso turístico -como se ha llegado a proponer-, ¿por qué no democratizar el consumo de carne de vaca vieja y facilitar que todos cambiemos el pollo por un chuletón a precios muy competitivos? La opción no solo mejoraría nuestra alimentación, sino que favorecería disponer de otra fuente de ingresos -venta de la carne sobrante-, máxime cuando, al no tratarse de explotaciones regladas, nuestros costes serían mucho más bajos por la falta de controles.

Y, ya puestos, podríamos no limitarnos a un único establo colaborativo, sino alquilar todos los de una calle para multiplicar las ganancias hasta tener que pagar un 37 % de impuestos por nuestros ingresos colaborativos, que es lo que manifiestan pagar los propietarios de las VUT (¡Caray! ¡Ya hay que tener ingresos por arrendamientos para que en el IRPF salga ese tipo medio!).

El problema es que cuando la administración reaccionase y se diese cuenta que las molestias son insufribles para los moradores del edificio, dejaríamos compuestos y sin chuletón a un motón de clientes colaborativos, con el consiguiente perjuicio de imagen para nuestro sector agropecuario. Y claro, nos extrañaríamos de algo que no resulta ajeno a ningún empresario de cualquier sector, que es que, además de los permisos de Industria, Medio Ambiente o Turismo, es imprescindible tener también licencia municipal. Porque, efectivamente, los propietarios de las VUT, y los que opten por la idea de los BUA, es decir, Bajos de Uso Agropecuario, sí son empresarios, porque ordenan medios materiales y personales con la finalidad de intervenir en un mercado, en este caso el turístico o el ganadero.

En otro momento podemos ahondar en los conceptos de impuestos, cargas sociales o competencia. De momento, me conformo con comprobar si algún emprendedor ultraliberal recoge el guante y monta un air cow (o metano vaca, porque uno de los inconvenientes de la idea sería el incremento del efecto invernadero, aunque eso no parezca importante...). Entre tanto, tranquiliza saber que uno vive en un Concello que esté aplicando el sentido común con las mal llamadas VUT, que servirá para que no proliferen los BUA.