De los Sky a Los Potes, de los Los Danubio a Los Chelines: nuestra propia ‘edad de oro’

Carlos Vázquez, de los Sky; Antonio Fuentes, de Los Potes; Miguel del Río, de Los Danubio; o Tito Segade, de Los Chelines. Son nombres propios de la historia de la música moderna de Santiago, fraguada a finales de los años 50. Por rebeldía, por afición o por imitación, sea cual sea la razón, la ciudad vivió una efervescencia musical que comenzó en los muros de las facultades y terminó, en algunos casos, en platós de televisión nacionales.

La música que los estudiantes de Compostela escuchaban a grupos como The Beatles o The Shadows les inspiraron y les llevaron a convertir en lugares habituales todas las tiendas y locales en los que podían comprar discos y reunirse con la música como protagonista. Era el Santiago de la tienda Portela, de Daviña en el Vilar, o de Comercial Mateo, donde se vendían guitarras. Y, por supuesto, del antiguo Shanghay, de la cafetería Colón. O del bar Suso y el Gaiola, que todavía existen. Entre los pioneros estaba el quinteto Sky, que nació en septiembre de 1953 en las aulas de Farmacia. De ahí acabaron viajando por todo el mundo, y fueron también los primeros en electrificar sus guitarras, en el uso de sintetizadores o en salir por televisión, tal y como concluye el experto Alfonso Espiño en su tesis sobre el beat, pop y rock de la ciudad. Y si los Sky fueron conocidos, Los Psiquis, de los 60, también: participaron en el Concurso Nacional de Conjuntos de Música Moderna.

Los grupos universitarios darían paso a nuevos conjuntos formados por adolescentes del Colegio Minerva, como Los Danubios, que pasó a llamarse The Blue Sky. También Los Chelines, quienes llenaron de carteles promocionales el Toural, la Alameda, o la Rúa do Vilar. Tito Segade, a quien se le ocurrió el primer nombre que tuvieron Los Chelines, The Spiders, recuerda que “había moita afición á música de fora. Teen Tops, mexicanos, foi un dos que influenciou”. Tito y sus compañeros, cuando no llegaban a los 15 años, compraron entre todos una guitarra Höfner a plazos en Comercial Mateo, a escondidas de sus padres. “A nós gustábamos un repertorio diferente, que non fosen as típicas cancións populares do momento”. Todo con una estética muy marcada por las modas de fuera. Es el caso de Morandeira, de Los Rebeldes, al que no era raro ver en el escenario con una abrigo de pieles, bufandas de colores y gafas al estilo de los Byrds.

Miguel Fuentes siguió los pasos de sus hermanos en Los Potes, original de La Salle. “Facíaste coñecido, era unha saída. Éramos moitísimos rapaces competindo, a ver quen tocaba máis e mellor. Había unha chea de grupos que duraban máis ou menos anos”. Miguel recuerda de forma especial su debut con el grupo, en una sala de fiestas de Ribeira. Hoy en día, siguen viéndose cada semana para ensayar, por afición. Y se les puede ver en la ya tradicional cita solidaria que a finales de año reúne a varios grupos de la época. La mejor forma para definir a esos chavales, ya que mujeres eran pocas, la tiene Luis Miguel Aller, el hijo del fallecido Pío Aller, de The Blue Sky: “Una generación que era muy feliz haciendo lo que hacía. Y que trabajaban para que cada canción quedase perfecta”.