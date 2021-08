‘De Lugares e Órganos’: posta en valor do patrimonio instrumental

As melodías dos catro órganos cos que conta Santiago volverán soar do 24 de agosto ao 3 de setembro en De Lugares e Órganos, que este ano celebra a súa sexta edición. As citas máis importantes serán os catro concertos con obras especialmente escollidas para seren interpretadas en órgano, ademais de conversas con figuras destacadas figuras da investigación e a interpretación de música para este particular instrumento.

De Lugares e Órganos foi presentado onte no pazo de Raxoi pola concelleira de Acción Cultura, Mercedes Rosón; a directora do ciclo, Belén Bermejo; e o técnico do mesmo, Andrés Díaz. “Cabe destacar a importancia, para unha cidade como Compostela, de ter iniciativas culturais coma esta que xuntan non só música, senón tamén a descuberta desas outras paisaxes e elementos do patrimonio, que conforman a cidade e a súa historia”, salientou a concelleira.

Pola súa banda, Belén Bermejo fixo fincapé en que “nesta nova edición presentamos unha programación que combina estilos musicais e formacións moi variadas, desde intérpretes solistas até formacións con propostas diversas e refrescantes. Música antiga, música tradicional, música contemporánea...”.

Cómpre destacar que Santiago foi un dos grandes centros de organería e organistas do noroeste peninsular, aos que se lles unían o resto de músicos, creando unha industria e unha escola na que Compostela sentou cátedra. O resultado: Santiago é a cidade con máis concentración de órganos de Galicia.

Concertos. A organista e cimbalista Corina Marti abre a axenda de concertos desta sexta edición o martes 24 ás 20.30 horas na igrexa de Santa Clara. Na compaña das voces de Ana María Fonseca e Maria Bayley e da arpa desta última, interpretará un repertorio concibido en exclusiva para o órgano histórico do convento, un dos máis antigos de Galicia. Nel escoitaranse pezas dos séculos XV e XVI procedentes de cancioneiros ibéricos e danzas arranxadas para órgano xa naquela época, xunto a composicións dos grandes organistas dos séculos XVI e XVII.

O xoves 26, tamén ás 20.30 horas, o órgano da igrexa das Ánimas percutido por Marco Aurélio Brescia será o elemento condutor dun programa entre continentes que dá conta do frutífero encontro entre as músicas de ambas as dúas beiras do Atlántico. A voz e traverso de Diana Baroni, a voz e frautas de Lorina Vallester, a guitarra e as percusións de Rafael Guel, o violín e a fídula de Roberto Santamarina, a voz de Belén Bermejo, o contrabaixo de José Manuel Díaz, e as frautas e vihuela de Andres Díaz acompañarán a interpretación ao órgano de Brescia nunha travesía por diversos estilos e influencias que van da música antiga ao jazz.

Conversas e cinema. O programa musical está complementado por actividades que buscan afondar no coñecemento do patrimonio instrumental compostelán. Así, o mércores 25 de agosto, o organista Marco Aurélio Brescia conducirá unha conversa sobre o órgano colonial e as relacións musicais cos territorios alén do mar. A sesión de cine será o 30 de agosto ás 19.30 horas, cando a sala Numax proxectará o filme Carnival of Souls.

Entradas. Todas as actividades de De Lugares e Órganos son de balde, previa retirada de convites que xa están dispoñibles na web compostelacultura.gal ou na Zona C da praza de Cervantes, con horario de apertura de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas. A única excepción é a proxección que se realizará na sala Numax, cun custo de 4 euros e que pode ser adquirida no despacho de billetes do cinema ou na web numax.org.