De Texas a Galicia: las aventuras de siete americanas que vivieron el sueño español

Siete alumnas de la Houston Baptist University realizaron sus prácticas curriculares en el hospital Clínico Universitario de Santiago en el marco del Spanish Immersion Program & Local Internships, programa de intercambio ofrecido por ambas instituciones que busca potenciar el talento en la medicina.

Dos de estas estudiantes son Ana Leal Garza, de 22 años, y Victoria Martínez, de 21 años, alumnas de enfermería a las que les gustaría especializarse en pediatría. Están también Paloma Montemayor e Ingrid Ochoa, de 21 y 19, que cursan actualmente biología molecular y bioquímica. Paloma centra su trabajo en estudiar el cáncer de endometrio y espera convertirse en oncóloga e Ingrid, por su parte, realiza las prácticas en el laboratorio de cardiología, Por otro lado, Andrea, de León, tiene 21 años, estudia biología y, aunque en la actualidad trabaja en urgencias pediátricas, su ilusión es convertirse en oftalmóloga. Las acompañan, por último, Cindy Reyes, de 21 años y estudiante de humanidades médicas, aunque se debate entre dedicarse a la administración de hospital o a enfermería, y Karla Tapia, alumna de biología de 20 años que, afirma, quiere “estudiar para ejercer como doctora de cuarto de urgencias”.

Todas ellas aspiran a ser líderes en sus respectivas carreras, enfocadas siempre al mundo de la ciencia. Y, gracias a esta alianza entre la USC y el Houston Baptist University, han tenido la oportunidad de formar parte de los cursos internacionales de español y ciencias de la salud.

Sistema sanitario. Tras tomar tierra en Santiago, Karla relata su experiencia a EL CORREO: “Las dos primeras semanas estábamos recibiendo clases para entender cómo era la salud y los hospitales aquí, no nos pareció muy difícil y aprendimos bastante rápido”, recuerda. Además, cuenta, “vimos lo diferente que algunas cosas son con respecto a Estados Unidos”. Por ejemplo, explica Paloma, en lo que respecta al cuidado médico “aquí es gratis y allá no. En España hay muchísimos departamentos en un hospital y en Estados Unidos tienes diferentes clínicas para distintas dolencias”.

Karla destaca que “algo que hemos notado muchas de nosotras fue la diferencia del trabajo que realizan las enfermeras y los doctores aquí y allá. En Estados Unidos las enfermeras hacen la mayoría de las cosas, incluso diríamos que tienen más responsabilidades en nuestro país que aquí”.

Enamoradas de Galicia. Cuando terminen sus estudios, todas quieren volver a España para ejercer en sus campos correspondientes. Eso sí, puntualiza Paloma entre risas, “siempre que mis padres me dejen”. Por otro lado, Ana destaca que “me encanta la cultura, la gastronomía. Admito que me cautiva el pan de aquí y el marisco”. Y, al unísono, ambas declaran que “el clima es increíble”.

Todas ellas estuvieron viviendo con familias de acogida y confiesan que se sintieron como en casa. Algo que les sorprendió muchísimo, afirman, fue la seguridad que existe en Compostela en comparación con Houston. Ana explica que “para salir a pasear en nuestra ciudad hay que planificarlo, es decir, tiene que ser antes de las diez u once, o después de las cinco de la tarde, por las altas temperaturas. Además, cuando oscurece no es tan seguro y hay que tener mucho cuidado, no como aquí”.

Aprendizaje. Paloma se siente profundamente afortunada por haber formado parte del equipo de investigación del CHUS ya que, relata, “estuve en el laboratorio de oncología; donde nos centramos en el cáncer de endometrio. He aprendido muchísimo: a cultivar células, a congelarlas y descongelarlas, he formado parte en la creación de librerías genómicas y realicé pruebas PCR de las muestras de tumores; es decir, en el tejido del endometrio sacamos el tumor y luego le hacemos pruebas”.

Ana, por su parte, destaca que “personalmente, era consciente de a qué venía pero, aun así, no sabía qué me esperaba porque no nos habían dicho en qué departamento íbamos a estar. Yo siempre quise hacer pediatría”, cuenta la estudiante, “pero cuando me incorporaron a nutrición se me abrieron los ojos ante la importancia que tiene esta especialidad en nuestro día a día”. A los ojos de esta joven, “definitivamente me dio una base súper buena para poder llevármela a los Estados Unidos y ser consciente de que la nutrición tiene mucho que ver con la salud. Esta fue una oportunidad que solo se me iba a dar aquí, en el CHUS, y estoy feliz”.

Viviendo Compostela. Paloma cuenta que “este pasado fin de semana fue espectacular” porque, para ella, “poder disfrutar de las fiestas del Apóstol y salir con mis compañeras del trabajo fue maravilloso; me encanta la gente de aquí porque son muy amables y amigables. Mi compañera, Raquel, nos invitó a ir a la Alameda y nos enseñó otras partes de la ciudad que no conocíamos”.

Además, Ana declara que “visitamos la Catedral porque el programa internacional de la USC nos organizaba excursiones”. “Muchas veces veo edificios de los que no conozco su utilidad o valor histórico”, confiesa, por lo que “esta visita fue espectacular”. En esta línea, Paloma añade que “la universidad tiene mucha historia, es algo que nos gustó mucho. En uno de los paseos que dimos nos llevaron al jardín de Fonseca y fue precioso”. Y, por otro lado, Montemayor apunta que “algo curioso que no pasa en nuestra ciudad es que (en Compostela) hay muchas facultades por diferentes zonas”.

Raíces latinas. Curiosamente, las siete afortunadas tienen raíces latinas; en concreto, mexicanas. Admiten que uno de los requisitos para ser seleccionadas dentro de este programa era poseer un elevado nivel de castellano. La ventaja de que sus padres les hablen en castellano les permitió realizar una experiencia inolvidable.