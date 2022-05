Debate abierto: ¿vuelta a un solo carril en el nudo de Concheiros?

Una transformación tan profunda como la que se produjo en el nudo de Concheiros y Rodríguez de Viguri siempre abre debates adormecidos en el tiempo. Durante los trabajos, que realmente aún no están concluidos al cien por cien, solo estuvo operativo un carril en cada sentido de circulación. No se produjeron grandes atascos ni se acabó el mundo, que se sepa. Por eso los expertos están convencidos de que, si no es ahora, en breve plazo habría que tomar retomar esa decisión. Actualmente funcionan dos carriles, por “deseo de la Xunta”, según los expertos consultados en la obra. Pero en esta resolución hay truco o puerta trasera: realmente la titularidad de ese tramo es municipal, así que en cuanto se recepcionen las obras serán los mandamases de Raxoi quienes tendrán que decidir sobre el entorno.

Y el debate sin duda está abierto, porque la realidad cotidiana demostró durante los trabajos que muchos conductores escogieron alternativas para no circular por Rodríguez de Viguri. Las hay, y realmente no son tantos los vehículos que tienen que pasar sí o sí por esa zona. Con un solo carril se produce además un descenso de la velocidad, que ahora mismo está fijada en 30 por hora antes de llegar al propio nudo y de solo 20 en la parte central. Pocos la respetan. Con una particularidad. En la señal vertical que limita a veinte la velocidad pone expresamente que hay “preferencia peonil”. O sea, ¿tienen que dejar pasar los coches a los viandantes aunque su semáforo esté en verde? El concejal de Tráfico, Gonzalo Muiños, lo tiene claro, los coches “pueden pasar si tienen su semáforo en verde y tienen prioridad, la señal solo indica que deben tener prudencia con los peatones y respetar ese límite de 20 por hora”. Efectivamente la ley de Tráfico da prioridad a los semáforos sobre las señales verticales. Pero entonces, ¿qué pasaría si el semáforo está apagado o solo en ambar intermitente? En ese caso los coches deberían dejar pasar siempre a los peatones.

Es un añadido más al camarote de los hermanos Marx en que se ha convertido este remozado nudo con ínfulas de plaza. Peatones y conductores no acaban de tener del todo claro cuál es su espacio y su prioridad, por lo que se estudiarán mejoras.

Esta misma semana está previsto que se comience la contratación del enésimo plan de tráfico, el que debe decidir los cambios necesarios en todo el ámbito urbano. Santiago ya tiene varios en el cajón, pero nunca se les hizo demasiado caso, quizá porque las medidas que había que tomar no resultaban políticamente rentables.

Esta vez no sucederá así. Es lo que asegura con convencimiento Gonzalo Muiños, quien insiste en que decisiones como la de devolver a un carril el nudo de Rodríguez de Viguri, o dejar también un solo sentido en la renovada rúa Concheiros, entre otras muchas, se tomarán en función de lo que sugiera ese estudio. En el caso de Concheiros los expertos también están convencidos de que es cuestión de tiempo que pase a tener una sola dirección. “Así lo estipula el Plan Especial, y sería lo más lógico” para reducir el flujo de tráfico y que la calle potenciara su estética semipeatonal, a la que ya se han acostumbrado los vecinos tras más de un año de obras. Como siempre... habrá muchas voces en contra.