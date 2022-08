Debate sobre Camino y Xacobeo para clausurar el ‘Ultreia et Suseia’

La primera edición del festival multidisciplinar Ultreia et Suseia no podía haber tenido mejor acogida entre el público, que ha podido disfrutar de numerosas propuestas culturales, en los que el Camino de Santiago y la propia localidad de Sarria, escenario elegido para su celebración y una de las localidades más significativas del camino francés, han estado muy presentes.

Por eso, su broche de oro no podía haber sido mejor que con el evento Camiñografías, que recoge la esencia del propio festival y su núcleo central, poner el foco de atención en esta localidad lucense, que es hoy en día el punto donde más peregrinos comienzan el Camino de Santiago, ya que se encuentra a 111 kilómetros de Compostela y el mínimo para obtener la credencial al llegar a Santiago son 100 km caminando o a caballo, por lo que muchos empiezan su peregrinación en esta villa llena de iglesias de la época románica.

Camiñografías será, según los organizadores, “el mejor colofón posible al festival”, un evento que se celebrará el próximo sábado, 13 de agosto, y que promete ser “una jornada muy particular”, con charlas, paseos teatralizados, música y un gran xantar popular, para el que ya están las entradas a la venta.

Así, y como no podía ser de otra forma, el día comenzará con un debate sobre la Ruta Jacobea. Será a las 11.30 horas en la Casa do Concello, y en el encuentro 30 anos no Camiño, se hará una retrospectiva de la importancia del Camino de Santiago, convertido no solo en una ruta de peregrinación espiritual sino también en un elemento dinamizador de la economía local de las localidades por las que transcurren las distintas vías, potenciado por el Xacobeo, un programa cultural lleno de propuestas que nació en 1993 para difundir los valores de la Ruta y complementar su espiritualidad.

En el coloquio participarán su impulsor, el ex conselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe; Lois Celeiro, vicepresidente de la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago; José Maria Díaz, gerente de Peregrinoteca, una tienda especializada en el equipamiento necesario para hacer el Camino, y Silvia Mondelo, encargada del departamento del Camino en bicicleta de Tee Travel.

La jornada continuará con un paseo teatralizado por la localidad, conducido por César No, Ernesto Is, Nerea Brey, Javier G. Lojo y Mr. Brandán & CO. “Será una experiencia inmersiva donde se podrán descubrir las realidades históricas de Sarria”, apuntan desde la productora Etiqueta Negra, responsable de la organización del festival.

Además, este fin de fiesta de Ultreia et Suseia incluirá la actuación en directo de los vigueses Caldo, una formación que acerca la música tradicional a contextos sonoros contemporáneos a través de la experimentación con los propios instrumentos, y la pinchada de Jorginho DJ y JLG.

El broche de oro será un xantar popular abierto a la participación y cuyo menú cuesta 8 euros, pudiendo reservarse las entradas en Estanco Gallego y en Cafetería Casino, en Sarria.