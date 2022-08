Declárase ilegal o uso turístico dunha vivenda do casco histórico por non ter autorización municipal

sentencia. Tras a Xunta de Goberno celebrada onte pola mañá, declarouse ilegal e ilegalizable o uso turístico dunha vivenda do casco vello, polo que se ordena o seu peche baixo apercibimento de execución forzosa. Así o estipulou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza Galicia (TSXG) número 169/2022 do 8 de abril.

A sentenza, faborable aos intereses municipais, é firme e non susceptible de recurso. Nela o TSXG marca unha clara distinción entre as habilitacións autonómicas e as municipais para o exercicio desta actividade. Deste xeito, a declaración responsable autonómica prevista no Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade de Galicia, non é suficiente para a apertura dun piso turístico, sendo preciso ademais, a correspondente autorización municipal en forma de comunicación previa.

Alén disto, a sentenza contén un pronunciamento da máxima relevancia, ao considerar que o uso turístico non pode asimilarse ao uso de vivenda, senón ao uso hoteleiro, polo que xa dende a aprobación do PE-1 (24 de marzo de 1997), o dito uso era incompatible co de vivenda, agás en edificación exclusiva.

Así mesmo, na reunión do executivo municipal tamén se levaron a cabo outros convencios entre o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela, por un importe de 10.000 euros. Desta maneira, prodeceuse a sinatura duns acordos para o financiamento do Programa de Atención Bucodental a Persoas en Risco de Exclusión Social; e do asinado co Colexio de Avogados de Santiago pola contía de 2.000 euros para o financiamento do programa Servizo de quenda de letrados/as en Dereito Administrativo e Laboral para prestar asistencia e asesoramento xurídico na vía previa administrativa e laboral. ecg