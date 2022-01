Defenden a concesión da xestión da auga como modelo moito máis eficaz

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e a concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, defenderon onte, no pleno extraordinario sobre o ciclo integral da auga, o modelo de xestión concesionado como o máis eficaz para Santiago , dado o alto investimento que precisa o servizo, sobre cen millóns de euros, segundo apuntou o rexedor, nos que non se incluiría a construción da EDAR da Silvouta. Unha cantidade que o Concello non pode asumir.

Este investimento, tal e como explicaron en pleno Sánchez Bugallo e Mila Castro, ven causado por distintos motivos. Entre eles, a situación actual da rede de canalizacións, moi deterioradas, que precisan dunha renovación urxente; a falta de saneamento en distintas zonas do rural; ou as novas tecnoloxías e dixitalización. Unhas actuacións, como puxeron de manifesto, “urxentes e imprescindibles”.

Mila Castro lembrou que o modelo de xestión da auga xa foi debatido ata en seis ocasións no pleno. E que en todas houbo absoluta transparencia. Recordou que o Goberno Municipal sempre apostou, tal e como lle explicaron á veciñanza durante a campaña electoral, polo modelo de concesión, principalmente porque o Concello non pode asumir o custe das obras de saneamento e cambio de canalizacións.

Para a concelleira, non pode haber maior transparencia de algo que xa se falou en númerosas ocasións, cun modelo decidido dende o inicio de mandato, cunhas liñas estratéxicas claras para a elaboración dos pregos que non se lle ocultaron a ninguén e con investimentos potentes pero necesarios, controis de calidade do servizo, así como a incorporación de novas tecnoloxías e procesos de dixitalización.

Mila Castro sinalou, na súa quenda de intervención, que por parte da oposición, “a estratexia dende o inicio ata agora foi alimentar o caldo de cultivo social ata ter un argumento presuntamente cidadá. Pero a cidadanía o que quere é que lle solucionemos os problemas, que deixemos de falar tanto, e que poñamos solucións. Os veciños e veciñas teñen, neste momento, necesidades imperiosas polas múltiples roturas e outras incidencias, ou polo estado das canalizacións, algunhas de hai máis de 50 anos”.

Pola súa banda, o portavoz do Grupo popular, Alejandro Sánchez-Brunete, defendeu o dereito da Corporación no seu conxunto, e non unicamente do grupo de Goberno, a decidir o modelo de xestión que se considere máis favorable para os intereses da veciñanza, apoiándose na Lei de Bases de Réxime Local. Por este motivo, reclamoulle ao alcalde a constitución da Comisión aprobada en xullo de 2020 para determinar a forma de xestión do abastecemento e saneamento, antes de seguir adiante co procedemento de licitación desoíndo a opinión maioritaria da Corporación.

Así, a portavoz municipal de Compostela Aberta lamentou que o Goberno local “siga negándose a avaliar os diferentes modelos de xestión da auga, ainda cando llo pide unha ampla maioría da Corporación municipal e tamén da veciñanza de Santiago”.

Por outro lado, Goretti Sanmartín, voceira do BNG, destacou no pleno extraordinario que “non só está en xogo a escolla do modelo, están en xogo a democracia e a transparencia”, pois é un contrato para os próximos 25 anos, que vai superar este mandato e os seguintes cun investimento de 450 millóns de euros. ECG