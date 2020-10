Demanda o BNG que se instale internet de alta velocidade no eido rural

BNG. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, anunciou con motivo do Día das Mulleres Rurais, que trasladará ao Pleno unha iniciativa para coñecer se se produciron avances do Pacto polo Rural e, en concreto, as previsións do Goberno local para xestionar coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza (Ametega) e coas operadoras de internet a dotación deste servizo, que debera ter carácter universal, nos núcleos que carecen de alta velocidade.

O BNG quere saber tamén cales son os criterios que se van utilizar para priorizar a instalación en determinados núcleos e se van ter en conta propostas das asociacións veciñais e da Ferusa. No documento do Pacto polo Rural, impulsado por Ferusa e asinado por todos os grupos municipais, inclúese un apartado co fin de evitar a incomunicación e illamento do rural.