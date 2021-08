Demandan unha estratexia para a revitalización do casco histórico

O casco antigo compostelán está cada vez máis baleiro de veciños. A falta de servizos como a fibra óptica, lugar onde aparcar ou as deficiencias na recollida do lixo derivaron nun éxodo de veciñanza cara ao Ensanche ou a outras localidades da comarca. Así o puido constatar o presidente do PP de Santiago, Borja Verea, nunha visita que fixo a diferentes establecementos da zona histórica.

Coincidindo coa tempada alta e co momento de maior afluencia de turistas Verea, acompañado por membros de Compostela Monumental, visitou diferentes negocios para coñecer de primeira man a situación real dos comercios e locais. Nos encontros, o deputado compostelán puido comprobar que “a pesar da grande afluencia de visitantes destas xornadas as vendas non se están incrementando e a maioría de negocios están tendo incluso peores cifras que no ano 2020”. A principal causa do problema é a desaparición case por completo do turismo internacional, que adoita deixar máis diñeiro na cidade que o nacional.

A situación é especialmente sensible nas tendas de téxtil, xoiaría e ourivaría, onde a gran cantidade de xente que chega á cidade non consegue que estes negocios recuperen os números nin tan sequera do verán pasado. “Non recordamos colas de turistas coma as de estes días para acceder á Catedral, ou o colapso dos parkings e do tráfico nas rúas, sen embargo, esta boa nova non vén acompañada –como pode parecer– da recuperación dos nosos negocios”, denuncian desde Compostela Monumental.

A situación é algo mellor para sectores coma o da hostalería, a alimentación ou as tendas de recordos, que si están a percibir un incremento das vendas “pero en ningún caso proporcional á grande presencia de visitantes nas rúas”, apunta Verea, engadindo que “a limitación de aforo ao 50 % nos restaurantes está xerando que moitos visitantes non atopen onde xantar na zona vella co custo de imaxe que supón para a cidade, alén da perda de ingresos para os locais”.

No que coinciden tanto o dirixente popular como os representantes comerciais é que hoxe en día “os visitantes e o turismo son fundamentais e imprescindibles para a subsistencia do casco histórico”. Pero ao mesmo tempo reclaman que “non se perda o valor residencial e veciñal da zona vella, xa que esa autenticidade é a galiña dos ovos de ouro e corremos o risco de perdela, polo que é necesario recuperar as tendas que dean servizo tamén aos veciños e conseguir un equilibrio que permita a convivencia entre ambos”.

Neste senso, o presidente do PP compostelán reclamou un maior compromiso dos responsables municipais e do resto de administracións co casco histórico e non “simplemente deixarnos levar coma os últimos 25 anos”, engadindo que “é necesario un liderado e un proxecto sólido para o casco vello, poñer en marcha estratexias urbanas para a súa revitalización, con equipamentos públicos intensivos como unha residencia de maiores ou un centro de día; máis protección e apoio para as actividades tradicionais; facilitar todo o posible o retorno de veciños, especialmente de xente nova non tan dependente da necesidade de ascensores ou do vehículo privado”. Hai que “atopar ese equilibrio entre o imprescindible turismo, que debemos coidar, coa recuperación da autenticidade”, dixo Verea.