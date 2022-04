Denuncia a Correos tras sentirse estafado: paga más de veinte euros por el envío de un paquete de 300 gramos

A REINO UNIDO. Un cliente de Correos ha denunciado a la entidad y a varios empleados de la sede de la rúa Anxo Casal, en Santiago, al considerar que le han cobrado más de lo que deberían. Según señala en la denuncia, que ha trasladado a EL CORREO GALLEGO, en agosto de 2021 envió una carta al Reino Unido y la empleada que le atendió le cobro 21,10 euros, pese a que él mismo le indicó que le parecía demasiado para el tipo de envío que estaba realizando. Tras comprobar días más tarde que su envío pesaba 0,310 Kg, consultó las tarifas por peso y se percató de que le habrían cobrado como si el paquete pesase más de un kilo. La denuncia incluye varios documentos que probarían que el paquete pesaba apenas 300 gramos, tal y como señala el denunciante, y que se le habrían cobrado los 21,1 euros correspondientes a envíos de más de un kilo. Pero la denuncia no se queda ahí, dado que además de a Correos también demanda a varios trabajadores de la oficina. “Se cubren entre ellos y me han mentido, no quisieron darme el nombre de la persona que me atendió, alegando que no saben cuál de las compañeras me había atendido. Considero que sí son conscientes de lo ocurrido”, relata. Además, señala que cuando pidió hablar con el director, la respuesta fue que “está de vacaciones”. La conclusión de este vecino, que con esta denuncia pretende que otros clientes no se vean afectados por el mismo problema, es que “se manipuló un programa informático, dispositivo o pesa para perjudicarme económicamente en beneficio de un tercero, que en este caso es Correos o incluso sus propios empleados”, afirma.