Denuncia la dejadez del Ayuntamiento ante una finca repleta de maleza

Santiago. Un vecino de la Rúa Brañas do Sar advierte al ayuntamiento del elevado riesgo de incendio que supone la ausencia de limpieza en una de las fincas colindantes a su domicilio, cerca del paseo de Brañas de Sar. En el escrito, el solicitante pidió específicamente que “debido á proximidade da vexetación das fincas colindantes ao domicilio, secundario á ausenza de limpeza dos mesmos polos seus propietarios, e manifestando o elevado risco para as persoas que nel conviven, solicito que se proceda á maior brevidade posible á limpeza das fincas contiguas”. El Concello responde aclarando que no existe peligro y decide no intervenir.

Toda cuando el Concello había publicado el pasado 14 de junio un bando en el que establecía el requerimiento general de limpieza de maleza de los terrenos en suelo urbano y núcleo rural. El aviso se basa en proteger el cumplimiento de la ley 3/2007, sobre la prevención y defensa contra incendios forestales, el cual establece que las personas propietarias de parcelas o terrenos situados en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural, tienen el deber de mantenerlos en un adecuado estado de limpieza y con la masa vegetal podada antes de finales de mayo ante el riesgo del verano. P. Campos