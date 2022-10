SANIDADE. O BNG de Santiago recibiu queixas pola inexistencia de pediatras na xornada deste venres pola tarde no centro de saúde Concepción Arenal e da saturación que reciben porque o Sergas non envía reforzos de persoal cando están de baixa médica e de vacacións. Polas mañás hai 3 pediatras que asumen o traballo de 4 e mais as urxencias dos 7 pediatras que ten asignado este servizo. Na actualidade, está unha pediatra de baixa médica que está sendo cuberta tardes alternas por pediatras que prolongan a súa xornada. A iso súmase que outra pediatra se atopa de vacacións e o Sergas non cubriu o seu horario ningún día desta semana, segundo explican. Esta semana houbo tramos horarios en que só había unha persoa no Concepción Arenal para atender as consultas de Pediatría e outros en que non había ninguén e tiveron que vir as que prestan o seu traballo en Silleda e en Sigüeiro ante a alta demanda que había. “Isto é a consecuencia dunha xestión nefasta dos recursos humanos do PP na Xunta”, explicou Goretti Sanmartín, quen lembrou que o BNG xa trasladou diversas iniciativas ao Pleno do Concello de Santiago e do Parlamento para mellorar a sanidade pública, tendo en conta que é un dereito fundamental que non pode sufrir estes recortes de persoal que van en detrimento dun servizo primordial para a saúde infantil.

RESPOSTA AO PP. O BNG tamén quixo responder onte ás queixas do PP, que acusou á oposición de vetar a Borja Verea nun debate público na cidade. “Quen estaba confirmado e participou nese debate por parte do PP foi José Antonio Constenla; os problemas internos do PP que os resolvan eles”, sinala o BNG. ecg