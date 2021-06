Denuncian a falla de labores de prevención de incendios en terreos potencialmente perigosos

Santiago. A concelleira do BNG Navia Rivas trasladará ao pleno unha iniciativa para que o goberno local atenda as peticións da veciñanza para colaborar e efectuar os necesarios labores de prevención de incendios. “O Concello debe realizar labores de prevención de incendios forestais durante todo o ano e, especialmente, na primavera para contribuír a reducir o risco de lume na tempada de verán. Por estes motivos, é necesario efectuar as rozas correspondentes no terreos de titularidade municipal cubertos de maleza e darlle facilidades e indicacións á veciñanza sobre a responsabilidade de controlar a vexetación preto das vivendas”, sinala. Ademais, lembrou que zonas moi castigadas polos incendios forestais como a aba do Monte Pedroso e a Selva Negra, de titularidade da Xunta e do Concello , respectivamente, requiren dunha atención especial para evitar lumes no verán. “No BNG recibimos queixas de que en lugares como as proximidades da gasolineira de Roxos, representan un problema que cómpre atallar, requiríndolle ás persoas propietarias que se fagan cargo da mesma ou actuar segundo proceda para que iso estea en boas condicións”, explicou Rivas. ecg