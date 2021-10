Denuncian a falla de profesores nos colexios Monte dos Postes e Fontiñas

Santiago. Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputado e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª. O curso académico “comezou de igual xeito que o pasado ano seguindo o protocolo Covid”. Por esta razón, non se entende que nun ano como o actual, “cunha achega extraordinaria de fondos que o Goberno galego debería dedicar a educación, moitos centros educativos en Galicia se atopen con problemas de falla de profesorado”. É o caso da situación que sofren os CEIP Monte dos Postes e As Fontiñas de Santiago, que este curso “teñen que compartir profesorado de maneira que o centro As Fontiñas conta con 12 titores para 13 aulas, e en Monte dos Postes faltan por completar 3 dedicacións. A falla de profesorado, da que son coñecedores todos os organismos implicados da Consellaría de Educación, provoca problemas lóxicos de índole pedagóxica, dándose circunstancias como, por exemplo, que unha aula de 2º curso de Primaria do CEIP Monte dos Postes contará este curso con 8 docentes”. ecg