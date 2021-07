Denuncian a falta de transparencia nunha oposición

Santiago. O vicevoceiro do grupo popular, Ramón Quiroga, solicitou onte “transparencia e responsabilidade” ao goberno local, na resolución do proceso selectivo dunha praza de Xornalista, toda vez que as probas a realizar non parecen garantir unha mínima obxectividade. Esta praza terá unhas retribucións entorno aos 30.000 euros e poderá ser ocupada inicialmente ata por catro anos. Neste senso, Ramón Quiroga amosou a preocupación do Grupo Popular, posto que hai preto de 100 xornalistas presentados, que todos loxicamente teñen as súas aspiracións lexítimas. En concreto, referiuse á convocatoria publicada o 15 de abril, e que se está a desenvolver nestes días.