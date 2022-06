Denuncian a falta de xestión das contas de Raxoi e o cumio de facturas no caixón

Santiago. O vicevoceiro do grupo municipal popular, Ramón Quiroga, denunciou onte, no transcurso do pleno extraordinario que se celebrou no pazo de Raxoi a “falta de xestión e planificación das contas do goberno de Sánchez Bugallo”, que tras tres anos de mandato segue a ser o protagonista dunha das peores políticas económicas dos concellos galegos.

Na súa intervención, Ramón Quiroga subliñou “o descontrol do goberno municipal en canto aos expedientes de crédito extraordinario” e lembrou que este grupo de goberno, que dispón dun orzamento de 130 millóns de euros aprobado recentemente en marzo, “ven a un pleno no mes de xuño para acadar unha axuda, que perderon no ano 2020, para a execución de instalacións específicas de tratamento biolóxico de residuos”; para poder aboar facturas “agachadas no caixón que aínda están sen pagar” e tamén aprobar subvencións a colectivos afectados pola crise postpandemia, como son o comercio, a hostalaría, e a cultura.

Quiroga Limia remarcou que o punto do pleno relativo ás “facturas no caixón”, por importe de 1,3 millóns de euros, supón un desleixo, sobre todo, tendo en conta que os provedores están sen cobrar. Esta situación mantén a Santiago no máis alto da táboa dos grandes concellos galegos no incumprimento do prazo máximo para o Período Medio de Pago (PMP), é dicir, os pagamentos a empresas e autónomos que realizan traballos ou entregan bens e servizos para atender as necesidades da administración pública local. Para os populares resulta inconcibible que a estas alturas do ano 2022 estean sen pagar facturas de lixo, limpeza e outras do ano pasado, un feito que recriminario ao goberno local. ECG