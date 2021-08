Denuncian atrasos de obras en Vidán

plazos. O Grupo Municipal Popular vai presentar unha iniciativa no Pleno municipal de setembro para coñecer os motivos polos que se están a incumprir os prazos fixados para as obras da Ponte Vella sobre o río Sar que conecta os lugares de Vidán e A Amañecida. Estas obras, realizadas ao abeiro do Plan Único da Deputación para o ano 2018, foron licitadas en xuño de 2020 e adxudicadas en outubro, cun prazo de 5 meses, polo que o seu remate debería terse producido en abril de 2021, sen que conste ningunha autorización para a ampliación de prazo. Entre tanto, as obras iniciáronse de forma efectiva aínda en maio de 2021, sete meses despois da formalización do contrato coa adxudicataria. ecg