Denuncian el alquiler de una nave a una empresa vinculada con el concejal de Medio Rural

Santiago. El grupo municipal Compostela Aberta viene de denunciar “diferentes irregularidades que foron advertidas pola propia Intervención Municipal” durante la adquisición, por parte del Concello, de una nave para los servicios municipales de Medio Rural y Parques y Jardines a una empresa vinculada al actual concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, y a otros cargos del PSOE, y de pedir explicaciones por este caso en el que, considera, se mezcla “a habitual pésima xestión do goberno (local) con indicios claros de, como mínimo, mala praxe no seu proceder que deben ser aclarados canto antes”.

El proceso al que CA hace referencia se remonta al 14 de septiembre de 2021, cuando Raxoi aprobó el alquiler de una nave en el polígono de Costa Vella para la localización provisional de los servicios municipales de Medio Rural y Parques y Jardines, hasta entonces situados en la antigua estación de autobuses.

CAMBIOS EN LOS PERIODOS. Desde la agrupación denuncian que, pese a que el acuerdo de la junta de gobierno señalaba que los departamentos se trasladarían a la nave alquilada al día siguiente, “non foi ata o 1 de outubro de 2021 cando o alcalde asinou o contrato con Desproi SL” y que “ese contrato firmouse por un prazo dun ano prorrogable, contradicindo o acordo da Xunta de Goberno que establecía unha duración do contrato de catro meses”, por lo que “a Intervención municipal advertiu que o contrato é nulo de pleno dereito nun informe no que mesmo recomenda a solicitude dun informe da Asesoría Xurídica para levar a cabo unha revisión de oficio sobre este contrato”.

Este informe, subrayan, “acompaña á proposta aprobada pola xunta de goberno do pasado 30 de decembro de 2022 para abonarlle a Desproi SL case 50.000 euros polo alugueiro da nave entre febreiro e novembro. Trátase de facturas que xa foran rexeitadas pola Intervención, que advertira ata en cinco informes anteriores das irregularidades cometidas porque o gasto non fora sometido ao trámite de fiscalización previa que é preceptivo”.

Desproi, recuerdan desde CA, es una empresa de la que fue administrador solidario el concejal José Manuel Pichel entre 2012 y 2016, y “posteriormente a esa data consta que un dos accionistas de Desproi é Gaia, a empresa da que Pichel era administrador único cando asumiu a acta de concelleiro”. En base al citado informe, Compostela Aberta denuncia que “en total, o Concello de Santiago leva pagados case 90.000 euros polo alugueiro desa nave, e esa cifra verase incrementada porque o goberno non solucionou aínda a localización definitiva dos departamentos municipais de Parques e Xardíns”.

EN RESPUESTA. Raxoi emitió ayer un comunicado en el que alude, respecto al traslado programado para el 15 de septiembre, se había solicitado “un aprazamento para executar ese desaloxo, que non foi autorizado, polo que aparece a urxencia de buscar unha alternativa provisional” y que, tras realizar una revisión de las ofertas, se escoge un espacio “de ocupación inmediata, sen necesidade de actuacións de adaptación” mediante alquiler a Desproi con “un informe técnico que avala esta opción”. Finalmente, afirma que “na declaración de intereses do concelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, consta como administrador único de Servicios Técnicos Gaia, mais non consta que el nin a empresa teñan ningunha vinculación nin participación accionarial con Desproi SL, propietaria da nave na que se sitúan de xeito provisional os servizos municipais”. ECG