Denuncian el continuo boicoteo a las protestas de los antiguos trabajadores de la línea Santiago-aeropuerto

Santiago. Tras más de dos años de protestas, el colectivo de conductores sigue reivindicando sus derechos y piden que se les reincorpore a sus antiguos puestos. En este sentido, la CIG quiere denunciar que, una vez más, se está intentando boicotear y acallar las protestas de los antiguos trabajadores de la línea de autobús Santiago-aeropuerto. Así ocurrió este fin de semana, en el que a un trabajador le destrozaron dos bicicletas con las que recorre la ciudad y que llevan escritas mensajes alusivos a sus reivindicaciones laborales.

Cabe recordar que el conflicto se inició en 2020, tras el despido de todo el personal que hacía estas rutas. Inácio Pavón, del ejecutivo de la FGAMT-CIG, afirma que “a falta de resolución é responsabilidade política do Goberno co seu alcalde á cabeza”. Asimismo, aun habiéndose comprometido a realizar las gestiones necesarias para efectivizar la subrogación, “foi a neglixente xestión do Concello a que provocou esta desfeita laboral”, afirman. Ante esta situación, Pavón exige “a fin das represalias e do crueldade sistemática contra estes traballadores que son as víctimas en todo este despropósito”. ecg