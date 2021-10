Denuncian la situación del muro de O Pombal, sin arreglar casi dos años después del desplome sobre la rúa

Santiago. El portavoz municipal del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, denunció ayer “a irresponsabilidade do goberno de Sánchez Bugallo”, por no actuar en el muro de O Pombal, “ ignorando as advertencias de perigo que aparecen nos informes dos técnicos” durante casi dos años “poñendo en risco tanto aos vehículos como peóns que transitan por esta zona”.

Asimismo, destacó que su intención era “advertir aos cidadáns da situación real do muro e esixir aos responsables municipais un informe sobre o risco actual e unha actuación inmediata”. Así, pedirá explicaciones y, “no seu caso, as responsabilidades políticas que sexan precisas”.

Señaló en su intervención que más allá de la imagen “cutre” de las planchas de acero que sujetan el talud, hay un informe técnico que señala que: “... como xa se comentou nun informe anterior e se volve a reiterar, as medidas provisionais actuais non son suficientes para evitar novos desprendementos, existindo na actualidade un grande risco de derrubo agora que comeza o período de choivas”. Explicó que está fechado en octubre de 2020, y que hasta ahora no se actuó.

“Hoxe non estamos ante un problema máis que afecte á calidade de vida das persoas ou as súas expectativas convencionais, como a frecuencia do autobús ou a limpeza das rúas, estamos ante un asunto que afecta á seguridade, á integridade de miles de persoas que circulan a diario pola rúa do Pombal”, y calificó de “incrible” que se pueda mantener una rúa “nesas condicións de inseguridade durante anos”. “Ante unha enorme urxencia, respostou cunha impresentable neglixencia”, concluyó.

Para Sánchez-Brunete, esto “non revela só a incapacidade de xestión dun Goberno: revela a súa condición moral ou ética. Actuaron ou inactuaron cun temerario desprezo cara a vida das persoas”.

El portavoz popular incidió en que “todo o goberno local coñece e é consciente do risco que o noiro supón para a veciñanza”, a pesar de haberlo negado en un pleno ante la pregunta del PP.

También quiso dejar claro que el ejecutivo local “estivo contándolle milongas aos veciños como que non se arranxaba pola resistencia dos propietarios privados, pero a realidade é que a maior parte do noiro é pública e na parte privada se debería actuar por execución forzosa”.

De esta forma, afirmó que el retraso se debe a que el objetivo era llevar a cabo en la zona “unha actuación de maior prestancia e, mentres non acadaban dita oportunidade mantiñan e manteñen en risco para integridade das persoas; supeditaron a seguridade das persoas a un capricho urbanístico”, afirmó.

Sobre este aspecto, el gobierno hizo pública una nota criticando el “dramatismo e exceso de alarmismo” de las declaraciones, recordando que ya en 2019 se apuntaló la zona, y desde entonces no hubo nuevos desprendimientos en la parte municipal, aunque sí en la parte baja de esta misma calle.

“Xa se está construido unha parte, o que dá a rúa Cruceiro do Gaio. Era unha das partes privadas. A outra xa presentou o proxecto de obra e a licenza está concedida, polo que se está á espera de que a familia propietaria acometa as actuacións. Polo que respecta á parte que lle corresponde ao concello, a obra saiu a licitación, abríronse as plicas e déuselle ás empresas 5 días hábiles para que presenten documentación, e cando o fagan, convocarase a mesa de adxudicación”, explican.

También señalan que “as medidas adoptadas garantiron esa seguridade na parte municipal. Hai reunións de coordinación entre técnicos, a empresa que redactou o proxecto e os arquitectos municipais, e as estruturas de soporte revísanse con periodicidade”.

“Non se pode crear inseguridade e alarmismo por intereses partidistas”, señalan, y recuerdan que fue este gobierno quien puso en marcha el plan de inspección y arreglo de todos los muros que existen en la ciudad. ecg